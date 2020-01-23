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    Тимур Мирошниченко показал своего новорожденного сына

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    Тимур Мирошниченко показал своего новорожденного сына
    instagram.com/_inna_mi_

    Видимо, следующий ребенок Мирошниченко также будет носить имя с итальянским привкусом и начинаться на букву «М»

    19 января ведущий программы Тимур Мирошниченко во второй раз стал отцом. У знаменитости родился сын по имени Марко.

    Его супруга Инна уже третий день находится в одном из киевских роддомов и уже опубликовала первые фото новорожденного малыша.

    Также супруга звездного ведущего призналась, что вторые роды для нее были очень легкими, по сравнению с рождением дочки Мии.

    «Всю беременность я верила, что каждые роды уникальны. И если с Мией мне пришлось пережить адов ад, то это вовсе не значит, что так будет и в этот раз. И я была права. Мои вторые роды даже на роды похожи не были, настолько легко они прошли», – написала Инна и добавила, что когда увидела голову сына, разрыдалась от счастья.

    Новорожденный Марк тоже прекрасно себя чувствует. А тем временем, молодые родители рассказали, по какому принципу выбирали имя сыну.

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    Тимур Мирошниченко показал своего новорожденного сына
    Тимур Мирошниченко показал своего новорожденного сына
    Тимур Мирошниченко показал своего новорожденного сына
    Тимур Мирошниченко показал своего новорожденного сына

    «У нас есть концепция итальянских имен для детей. Теперь у нас есть Мия и Марк. А еще можно сделать концепцию украинских имен, например, Марко и Мия (от Соломии)», – прокомментировал Тимур Мирошниченко.
    Напомним, что украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и адвокат Инна поженились в начале 2018 года. В этом же году у пары родилась дочь Мия.

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