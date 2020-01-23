Тимур Мирошниченко показал своего новорожденного сына



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Видимо, следующий ребенок Мирошниченко также будет носить имя с итальянским привкусом и начинаться на букву «М»

19 января ведущий программы Тимур Мирошниченко во второй раз стал отцом. У знаменитости родился сын по имени Марко.

Его супруга Инна уже третий день находится в одном из киевских роддомов и уже опубликовала первые фото новорожденного малыша.

Также супруга звездного ведущего призналась, что вторые роды для нее были очень легкими, по сравнению с рождением дочки Мии.

«Всю беременность я верила, что каждые роды уникальны. И если с Мией мне пришлось пережить адов ад, то это вовсе не значит, что так будет и в этот раз. И я была права. Мои вторые роды даже на роды похожи не были, настолько легко они прошли», – написала Инна и добавила, что когда увидела голову сына, разрыдалась от счастья.

Новорожденный Марк тоже прекрасно себя чувствует. А тем временем, молодые родители рассказали, по какому принципу выбирали имя сыну.

«У нас есть концепция итальянских имен для детей. Теперь у нас есть Мия и Марк. А еще можно сделать концепцию украинских имен, например, Марко и Мия (от Соломии)», – прокомментировал Тимур Мирошниченко.

Напомним, что украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и адвокат Инна поженились в начале 2018 года. В этом же году у пары родилась дочь Мия.