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    Яна Соломко растрогала милым фото с дочкой

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    Яна Соломко растрогала милым фото с дочкой

    Украинская певица Яна Соломко в прошлом году пережила непростой развод – она долго скрывала неприятности в семье, хотя поклонники подозревали, что на личном фронте у артистки не все гладко

    Девушка взяла себя в руки и с головой окунулась в заботу о доченьке Кире и работу, ведь она вновь вернулась на сцену. На старый Новый год Яна вместе с дочкой полетела в Майами, где проводит время у океана, правда, они немного приболели, но уже идут на поправку. Певица поделилась в Instagram душевным фото с малышкой.

    Артистка решилась также поговорить с подписчиками по душам и призналась, что за последние пять лет ей пришлось пройти немало испытаний, но сейчас она с оптимизмом смотрит в будущее.

    «Как же я счастлива, что смогла пройти многие испытания, которые были у меня последние 5 лет! Спасибо Богу и судьбе за дочку! У нас с тобой так много прекрасного впереди. А пока наслаждаемся солнышком в Майами», - оставила онаподпись под кадром, на котором вместе с дочкой запечатлена на пляже.

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    Яна Соломко растрогала милым фото с дочкой
    Яна Соломко растрогала милым фото с дочкой

    Мама и дочка надели спортивные костюмы и удобные кроссовки и разместились на больших деревянных стульях-шезлонгах. На заднем фоне можно увидеть пальмы и часть большого дома с открытой крышей-смотровой площадкой.

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