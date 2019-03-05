Королевская семья будет сообщать в полицию об особо активных хейтерах в соцсетях



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Меган Маркл

За последние несколько месяцев в соцсетях усилилась травля Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Королевская семья теперь будет бороться с троллингом: на официальном сайте появилось обращение к подписчикам с требованием перестать оскорблять членов семьи и друг друга.

Отныне на их страницах в соцсетях будут действовать определенные правила: «Комментарии не должны содержать оскорблений, угроз, пропагандировать насилие и дискриминацию по расовому, половому, религиозному и другим признакам, дискредитировать кого-либо из членов королевской семьи.

Запрещены сообщения не по теме, спам и реклама». В заявлении также указано, что модераторы оставляют за собой право удалять комментарии, блокировать подписчиков и доносить о нарушениях в правоохранительные органы, если посчитают необходимым.

Причина таких мер не названа, но за последние несколько месяцев в соцсетях усилилась травля Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Как сообщает один из королевских корреспондентов, персонал Кенсингтонского дворца тратил несколько часов в день, удаляя расистские и сексистские комментарии в адрес герцогинь, а также угрозы в сторону их семей.