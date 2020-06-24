Королевский биограф раскрыл подробности отношений принцев Гарри и Уильяма



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Принцы Гарри и Уильям

Братья очень трогательно заботились друг о друге, но до недавнего времени

Всю жизнь братья очень трепетно относились друг к другу и старались не ссориться. Все изменилось в тот момент, когда младший — принц Гарри, принял решение связать себя узами брака с Меган Маркл.

Еще до заключения этого союза во дворце говорили, что против данных отношений. Принц Уильям до последнего пытался переубедить брата, Кейт Миддлтон, на правах старшей снохи, тоже призывала Гарри повременить с женитьбой, но все попытки оказались тщетными.

Принцу Гарри оказалось не занимать упрямства и он поспешил сделать предложение американской актрисе, отмечает биограф в своей книге.

Основная часть книги Роберта Лейси будет посвящена конфликту между наследниками престола. Автор книги «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда» отмечает, что общался с сотнями людей, которые так или иначе приближены ко дворцу или знают о тонкостях взаимоотношения в семействе. Узнав о подробностях конфликта Лейси был тронут деталями, которые способны вызвать слезу.

Окончательно отношения братьев испортились после свадьбы Гарри. И если до недавнего времени оставалась хоть малейшая надежда на примирение, то переезд принца в США и отказ от своих королевских обязанностей поставил точку в этой истории.