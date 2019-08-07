  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии

    • Розсилка
    <div class="sel_item">Кортни Кардашьян&nbsp;</div> <div class="sel_item">instagram.com/kourtneykardash/</div> - Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян 
    instagram.com/kourtneykardash/

    Звезда решила разнообразить каникулы приключением на каноэ

    40-летняя Кортни Кардашьян проводит семейный отпуск в Италии вместе с детьми, девятилетним Мэйсоном, семилетней Пенелопой и четырехлетним Рейном.

    Папарацци запечатлели Кардашьян в светло-бежевом бикини со стразами. Мама троих детей долго готовилась к мини-путешествию, примеряя на себя всю необходимую экипировку. Она собрала волосы в пучок и не забыла о солнечных очках, спасающие от слепящих лучей.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии

    Надев спасательный жилет, Кортни села в каноэ и поплыла вместе с инструктором вдоль побережья. На фото видно, как старшая из сестер Кардашьян уверенно управляется с веслами.

     Читайте также: Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини

     

     

     

    Кардашьян отпуск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ