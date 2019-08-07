Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини со стразами поплавала на каноэ в Италии



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Кортни Кардашьян instagram.com/kourtneykardash/

Звезда решила разнообразить каникулы приключением на каноэ

40-летняя Кортни Кардашьян проводит семейный отпуск в Италии вместе с детьми, девятилетним Мэйсоном, семилетней Пенелопой и четырехлетним Рейном.

Папарацци запечатлели Кардашьян в светло-бежевом бикини со стразами. Мама троих детей долго готовилась к мини-путешествию, примеряя на себя всю необходимую экипировку. Она собрала волосы в пучок и не забыла о солнечных очках, спасающие от слепящих лучей.

Надев спасательный жилет, Кортни села в каноэ и поплыла вместе с инструктором вдоль побережья. На фото видно, как старшая из сестер Кардашьян уверенно управляется с веслами.

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