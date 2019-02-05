Криштиану Роналду и Джорджину Родригес заметили на романтической прогулке в Турине



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Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Звезды порадовали поклонников новым выходом

Чтобы отвлечься от насущных проблем и тяжелого сезона, звездная пара Криштиано Роналду и Джорджина Родригес вышла на романтическую прогулку по городу. Для нее Криштиану и Джорджина выбрали уютные casual-образы: на футболисте был черный джемпер с принтом, спортивные брюки и шапка в тон, а также олимпийка серого цвета. Родригес на променад по городу вышла в бежевой водолазке, пальто того же цвета, черных брюках и бейсболке.

любленные в обнимку прошлись по улицам города, а затем заглянули в церковь Гран Мадре ди Дио — одну из главных достопримечательностей Турина. Недолго пробыв в соборе, Криштиану и Джорджина продолжили романтическую прогулку по одному из самых красивых городов Италии.

Кстати, совсем недавно Роналду уладил свои проблемы в суде, согласившись выплатить штраф в размере $21,3 миллиона после того, как футболиста обвинили в неуплате налогов. Даже на судебные заседания Роналду появился вместе со своей подругой и выглядели они стильно.