Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире спорткар Bugatti



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Криштиану Роналду

34-летний Криштиану Роналду (Christiano Ronaldo) сделал себе роскошный подарок

Известный футболист Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире.

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» приобрел Bugatti Voiture Noire, на который он потратил 11 миллионов евро. Впрочем, спортсмен не скоро сможет сесть за руль своего нового автомобиля.

Пока машина находится еще на стадии разработки. Планируется, что в эксплуатацию машину введут в 2021 году. В марте прошлого года на выставке в Женеве был представлен образец спорткара.

Джерело: graziamagazine.ru