Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире спорткар Bugatti
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34-летний Криштиану Роналду (Christiano Ronaldo) сделал себе роскошный подарок
Известный футболист Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире.
Нападающий футбольного клуба «Ювентус» приобрел Bugatti Voiture Noire, на который он потратил 11 миллионов евро. Впрочем, спортсмен не скоро сможет сесть за руль своего нового автомобиля.
Take a look at the first sketches of when the idea of La Voiture Noire was born. #Bugatti #Bugatti110Years #Bugatti110Ans #LaVoitureNoire #BugattiAtlantic #Type57SC #GenevaInternationalMotorShow #GIMSSwiss #BugattiDesgin #BugattiSketches pic.twitter.com/xr84ZXyhpl— Bugatti (@Bugatti) 16 марта 2019 г.
Пока машина находится еще на стадии разработки. Планируется, что в эксплуатацию машину введут в 2021 году. В марте прошлого года на выставке в Женеве был представлен образец спорткара.
Джерело: graziamagazine.ru