Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире спорткар Bugatti

34-летний Криштиану Роналду (Christiano Ronaldo) сделал себе роскошный подарок

Известный футболист Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире.

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» приобрел Bugatti Voiture Noire, на который он потратил 11 миллионов евро. Впрочем, спортсмен не скоро сможет сесть за руль своего нового автомобиля.

Take a look at the first sketches of when the idea of La Voiture Noire was born. #Bugatti #Bugatti110Years #Bugatti110Ans #LaVoitureNoire #BugattiAtlantic #Type57SC #GenevaInternationalMotorShow #GIMSSwiss #BugattiDesgin #BugattiSketches pic.twitter.com/xr84ZXyhpl