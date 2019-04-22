Кронпринц Малайзии женился на простолюдинке из Швеции



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Кронпринц взял пример с брата?

В ноябре прошлого года 49-летний король Малайзии Мухаммад V женился на 25-летней обладательнице титула «Мисс Москва - 2015» Оксане Воеводиной, а чуть позже – отрекся ради любви от престола.

Не прошло и полугода, как свадьбу сыграл и младший брат Мухаммада – 45-летний кронпринц Тенгку Мухаммад Фаиз Петра. И в жены себе он выбрал не местную красавицу, а также заграничную, и не королевского происхождения, а вполне себе обычного – 32-летнюю шведку Луис Йоханссон.

Свадьба пары прошла в пятницу, но фотографии с торжества появились лишь сегодня.

Торжественная церемония прошла в древнем дворце Istana Balai Besar в городе Кота-Бару, Малайзия. На ней присутствовало 300 гостей, в том числе посол Швеции и семья Йоханссон. Платье невесты и убранство зала мы можем оценить благодаря опубликованным в Facebook фото.

Джерело: Hello!