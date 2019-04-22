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    Жизнь

    Кронпринц Малайзии женился на простолюдинке из Швеции

    • Розсилка
    Кронпринц Малайзии женился на простолюдинке из Швеции

    Кронпринц взял пример с брата?

    В ноябре прошлого года 49-летний король Малайзии Мухаммад V женился на 25-летней обладательнице титула «Мисс Москва - 2015» Оксане Воеводиной, а чуть позже – отрекся ради любви от престола.

    Не прошло и полугода, как свадьбу сыграл и младший брат Мухаммада – 45-летний кронпринц Тенгку Мухаммад Фаиз Петра. И в жены себе он выбрал не местную красавицу, а также заграничную, и не королевского происхождения, а вполне себе обычного – 32-летнюю шведку Луис Йоханссон.

    Свадьба пары прошла в пятницу, но фотографии с торжества появились лишь сегодня.

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    Кронпринц Малайзии женился на простолюдинке из Швеции
    Кронпринц Малайзии женился на простолюдинке из Швеции
    Кронпринц Малайзии женился на простолюдинке из Швеции
    Кронпринц Малайзии женился на простолюдинке из Швеции
    Кронпринц Малайзии женился на простолюдинке из Швеции
    Кронпринц Малайзии женился на простолюдинке из Швеции
    Кронпринц Малайзии женился на простолюдинке из Швеции

    Торжественная церемония прошла в древнем дворце Istana Balai Besar в городе Кота-Бару, Малайзия. На ней присутствовало 300 гостей, в том числе посол Швеции и семья Йоханссон. Платье невесты и убранство зала мы можем оценить благодаря опубликованным в Facebook фото.

    Джерело: Hello!

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