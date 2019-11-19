«Кто там сказал на мамку падло?». В сети шутят над конфликтом Тимошенко и Зеленского



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Коллаж: strana.ua

Юлия Владимировна никогда не лезла в карман за словом

Конфликт между Юлией Тимошенко и Владимиром Зеленским не обошли своим вниманием сетевые шутники.

Напомним, Зеленский заявил, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко предлагала ему список своих людей для назначения на «злачные» места в обмен на голосование в течение года всех законов вместе со «слугой народа».

Как отметил президент, очень давняя украинская традиция: «раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе».

Лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко ответила президенту Владимиру Зеленскому на обвинения в «злачных должностях».

«Напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они сорвали джек-пот! А дальше все по сценарию ... Ну вы в курсе ... Словом, ждем Вас на корпоративах ... Можно со своим пианино :) », - написала она.

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