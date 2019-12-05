Куда смотрит принц Уильям? Кейт Миддлтон флиртовала с канадским премьером-красавчиком (фото)



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37-летняя супруга принца Уильяма увлеченно побеседовала с 47-летним Джастином Трюдо

Герцог Кембриджский отсутствовал на званом ужине, который состоялся во дворце

Кейт Миддлтон вместе с Елизаветой II и другими членами британской королевской семьи принимала гостей в Букингемском дворце. На званом ужине присутствовали 25 лидеров стран, участвующих в саммите НАТО.

Герцогиня Кембриджская выглядела потрясающе в своем изумрудном платье от новозеландского дизайнера Эмилии Уикстед стоимостью £965 (30 тысяч гривен). Она приветливо общалась с ведущими политиками и их женами.

Однако самый долгий и приватный разговор у нее произошел с премьер-министром Канады. Миддлтон о чем-то увлеченно рассказывала собеседнику, активно жестикулируя руками. Джастин Трюдо внимательно слушал герцогиню и беспрестанно улыбался.

Поклонники Кейт выразили обеспокоенность, решив, что Уильяму вряд ли понравятся такие дружеские жесты с другим мужчиной во время его отсутствия.