Кейт Миддлтон повеселилась без мужа в платье за 30 тысяч гривен (фото)



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В Лондоне открылся юбилейный саммит глав государств и правительств НАТО – в этом году Организации Североатлантического договора исполняется 70 лет. Первой общей встречей лидеров государств стал прием в Букингемском дворце. Гостей принимала королева Елизавета II вместе с членами ее семьи – Кейт Миддлтон, принцессой Анной, принцем Чарльзом и герцогиней Корнуолльской Камиллой.

Кейт Миддлтон привлекла внимание собравшихся не только своим нарядом, но и отличным настроением — герцогиня Кембриджская не сдерживала эмоций и много смеялась, общаясь с гостями приема. Для вечера Кейт выбрала зеленое платье от новозеландского бренда Emilia Wickstead стоимость 1000 фунтов стерлингов (30 тысяч гривен).