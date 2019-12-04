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    Жизнь

    Кейт Миддлтон повеселилась без мужа в платье за 30 тысяч гривен (фото)

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    <p>Миддлтон присутствовала на приеме без мужа: принц Уильям отправился с четырехдневным визитом в Кувейт и Оман</p> <div></div> - Кейт Миддлтон повеселилась без мужа в платье за 30 тысяч гривен (фото)

    Миддлтон присутствовала на приеме без мужа: принц Уильям отправился с четырехдневным визитом в Кувейт и Оман

    Меган Маркл и принц Гарри не приехали на встречу с лидерами государств, так как находятся на отдыхе в США

    В Лондоне открылся юбилейный саммит глав государств и правительств НАТО – в этом году Организации Североатлантического договора исполняется 70 лет. Первой общей встречей лидеров государств стал прием в Букингемском дворце. Гостей принимала королева Елизавета II вместе с членами ее семьи – Кейт Миддлтон, принцессой Анной, принцем Чарльзом и герцогиней Корнуолльской Камиллой.

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    Кейт Миддлтон повеселилась без мужа в платье за 30 тысяч гривен (фото)
    Кейт Миддлтон повеселилась без мужа в платье за 30 тысяч гривен (фото)
    Кейт Миддлтон повеселилась без мужа в платье за 30 тысяч гривен (фото)
    Кейт Миддлтон повеселилась без мужа в платье за 30 тысяч гривен (фото)

    Кейт Миддлтон привлекла внимание собравшихся не только своим нарядом, но и отличным настроением — герцогиня Кембриджская не сдерживала эмоций и много смеялась, общаясь с гостями приема. Для вечера Кейт выбрала зеленое платье от новозеландского бренда Emilia Wickstead стоимость 1000 фунтов стерлингов (30 тысяч гривен).

     

    Кейт Миддлтон Меган Маркл Принц Гарри Королева Елизавета II
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