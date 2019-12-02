Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в съемках рождественского кулинарного шоу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kensingtonroyal

Фото появились на Instagram странице супругов

Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в съемках рождественского кулинарного шоу под названием A Berry Royal Christmas (Королевское рождество с Берри).

Облачившись в фартуки, герцог и герцогиня Кембриджские помогали ведущей, известной шеф-повару Мэри Берри, готовить праздничные блюда.

Интересно, что именно принц Уильям и Кейт Миддлтон были инициаторами этого сотрудничества и сами обратились к писательнице и ведущей о съемке праздничного выпуска шоу.

По словам представителей Кенсингтонского дворца, это не был пиар-ход. Благодаря телепроекту принц Уильям и Кейт Миддлтон решили поблагодарить волонтеров, которые тратят все свое время для благотворительных организаций, в частности, инициатив герцогов. Кроме этого, супруги публично поддержали британцев, которые не смогут отпраздновать Рождество с близкими.

В рамках телевизионного шоу Кейт Миддлтон приняла участие в приготовлении рулета. В студию пригласили гостей, которые попробовали лакомство от герцогини Кембриджской.

Интересно, что на шоу пригласили не знаменитостей, а британских волонтеров и представителей благотворительных организаций. Специальный выпуск шоу Мэри Берри выйдет 16 декабря под названием A Berry Royal Christmas.