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    Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в съемках рождественского кулинарного шоу

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    Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в съемках рождественского кулинарного шоу
    instagram.com/kensingtonroyal

    Фото появились на Instagram странице супругов

    Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в съемках рождественского кулинарного шоу под названием A Berry Royal Christmas (Королевское рождество с Берри).

    Облачившись в фартуки, герцог и герцогиня Кембриджские помогали ведущей, известной шеф-повару Мэри Берри, готовить праздничные блюда.

    Интересно, что именно принц Уильям и Кейт Миддлтон были инициаторами этого сотрудничества и сами обратились к писательнице и ведущей о съемке праздничного выпуска шоу.

    По словам представителей Кенсингтонского дворца, это не был пиар-ход. Благодаря телепроекту принц Уильям и Кейт Миддлтон решили поблагодарить волонтеров, которые тратят все свое время для благотворительных организаций, в частности, инициатив герцогов. Кроме этого, супруги публично поддержали британцев, которые не смогут отпраздновать Рождество с близкими.

    В рамках телевизионного шоу Кейт Миддлтон приняла участие в приготовлении рулета. В студию пригласили гостей, которые попробовали лакомство от герцогини Кембриджской.

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    instagram.com/kensingtonroyal
    instagram.com/kensingtonroyal
    instagram.com/kensingtonroyal
    instagram.com/kensingtonroyal
    instagram.com/kensingtonroyal
    instagram.com/kensingtonroyal

    Интересно, что на шоу пригласили не знаменитостей, а британских волонтеров и представителей благотворительных организаций. Специальный выпуск шоу Мэри Берри выйдет 16 декабря под названием A Berry Royal Christmas.

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