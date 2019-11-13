Кейт Миддлтон попала в скандальную ситуацию из-за рекламы ботокса



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38-летняя Кейт Миддлтон вдохновила предпринимателей на авантюру

По мнению королевского арбитра, клинике нельзя нарушать права Миддлтон, используя ее фотографии для продвижения своего бизнеса

Лицо супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон неожиданно украсило рекламный пост одной из косметологических клиник Лондона.

Промоутеры решили использовать для пиара своих услуг еще одну представительницу королевской семьи Великобритании – жену принца Уильяма. В Сети с этой целью разместили коллаж из двух снимков Миддлтон. На одном из них Кейт была запечатлена в эмоциональный момент – на ее лице были мимические морщины. На втором кадре кожа «после ботокса» была гладкой.

По мнению секретаря по связям королевы Елизаветы II, Кейт вправе делать со своей внешностью что захочет. При этом клинике нельзя нарушать права Миддлтон, используя ее фотографии для продвижения своего бизнеса. Арбитр заявил, что королевской семье это не понравится и ее представители потребуют удаления изображений.