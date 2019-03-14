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    Жизнь

    Леди Гага прокомментировала слухи о беременности

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    Леди Гага - Леди Гага прокомментировала слухи о беременности
    Леди Гага
    Hello.ru

    Последнее время Леди Гаге приходится много читать о себе в прессе, и некоторые новости не оставляют ее равнодушной

    После расставания с агентом Кристиано Карино Леди Гаге активно приписывают роман с коллегой по фильму «Звезда родилась» Брэдли Купером.

    Наличие у него невесты Ирины Шейк и дочери Леи для желтой прессы не является аргументом. Пока одни СМИ, как американский OK!, пишут о том, как Гага и Купер подыскивают себе уютное гнездышко в Лос-Анджелесе, чтобы предаваться творчеству и любви под одной крышей; другие - как издание Star, со своей обложки провозглашают "Гага беременна!", правда, не совсем понятно от кого - Купера или своего бывшего Кристиано Карино.

    От таких новостей глаза на лоб могут полезть даже у бывалых знаменитостей. Леди Гага не сдержалась и прокомментировала новости в Twitter.

    «Да, я беременна! Своим шестым альбомом»,- написала певица.

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    Леди Гага прокомментировала слухи о беременности
    Леди Гага прокомментировала слухи о беременности
    Леди Гага прокомментировала слухи о беременности
    Леди Гага прокомментировала слухи о беременности

    Напомним, слухи о романе Гаги и Купера возникли после их совместного чувственного выступления на «Оскаре». Масла в огонь подливали звездные инсайдеры, которые по видео "диагностировали" у них романтическую связь. Не удержалась от комментария и бывшая жена Купера - Дженнифер Эспозито. Что касается самих участников публикаций - то они остались от этого обсуждения в стороне.

    Джерело: Hello!

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