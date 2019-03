Кира Найтли сыграла «на зубах» трек Despacito



Кира Найтли Jimmy Fallon show

33-летняя актриса раскрыла необычный музыкальный талант

Звезда умеет играть на зубах. Кира Найтли побывала на шоу Джимми Фэллона в рамках промо-кампании фильма «Последствия» (The Aftermath), в котором она сыграла одну из главных ролей.

Для похода в телестудию звезда выбрала достаточно строгий и элегантный образ — Кира надела длинное черное платье с кружевами и лодочки с ремешками.

Джимми и Кира обсуждали новую ленту с участием актрисы, ее семейную жизнь и материнство. Разговор также зашел о музыкальных талантах знаменитости. Кира уверяла, что далека от музыки, несмотря на то что замужем за исполнителем рок-группы. Впрочем, она призналась, что в школе ее научили играть на зубах. Причем таким образом исполнить она может абсолютно любую мелодию — будь то классика или современная композиция.

«Не могу поверить, что мой муж еще не взял меня к себе в группу. В школе, где я училась, все играли на зубах. У нас это считалось чем-то крутым, вот и я научилась», — шутила Кира.

Удивленный Фэллон, конечно же, попросил гостью своего шоу показать свои умения. Тогда Найтли сыграла Raindrops Keep Fallin' on My Head американского композитора Берта Бакарака и популярный прошлым летом трек Despacito.

Лента «Последствия» Джеймса Кента повествует о послевоенной Германии. Главный герой — британский военный Льюис Морган назначен мэром Гамбурга. Ему вместе с женой Льюис (Найтли) приходится буквально отстраивать город с нуля. Оказывается, не все так просто — пара нарывается на трудности, бывших врагов, желание мстить и так далее.

Кира вышла замуж за Джеймса Райтона в 2013 году. В 2015 у супругов родилась дочь Эди. Кира, несмотря на то что счастлива в браке, иногда рассказывает в интервью о семейных трудностях,которые ей пришлось пережить, а также о послеродовой депрессии.

