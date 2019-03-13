Джулия Робертс построила детям особняк со скейт-парком и сквером



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Джулия Робертс Legion-Media

51-летняя Джулия Робертс расширяет свои владения

Актриса купила новый дом, чтобы обеспечить детям комфортные условия.

В 2003 году актриса и ее муж, 50-летний оператор-постановщик Дэниел Модер приобрели в Малибу за $9,5 млн особняк с пятью спальнями, шестью ванными комнатами, теннисным кортом и футбольным полем. Одного дома на побережье Тихого океана супругам показалось мало для счастливого существования. Робертс пришлось выложить $7 млн, чтобы купить по соседству еще одно жилье с большой территорией.

Новый дворец был построен с любовью к окружающей среде и детям. Так, на территории его раскинулся настоящий парк. Кроме того, Джулия установила два улея, солнечные батареи и теплицы. Обладательница премии «Оскар» стремится бережно относиться к природе.

Другая половина участка отдана под детские забавы. Так, здесь есть скейт-парк, за строительство которого отвечал глава семейства Дэниел. Он хочет, чтобы 14-летним двойняшкам Хейзэл и Финнеасу, 11-лемтнему Генри и их друзьям было максимально комфортно у них дома.

Джулия и Дэниел Модер поженились в 2002 году. При любом удобном случае СМИ спекулируют на тему отношений актрисы и ее супруга. Их часто пытаются развести. По мнению знаменитости, во многом это заслуга соцсетей. Именном поэтому Джулия лишь недавно завела аккаунт в Instagram, которым крайне редко пользуется.

Джерело: graziamagazine.ru