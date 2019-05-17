Легендарная Мадонна показала сценический образ для «Евровидения-2019»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поп-королева прибыла в Израиль в сопровождении 135 человек

Мега-популярная американская певица Мадонна прилетела в Тель-Авив ради выступления на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», Накануне артистка показала, как проходит репетиция шоу.

На странице в Instagram Мадонна опубликовала фото и видео подготовки к выступлению.

Мадонна выбрала для себя наряд из кожаного корсета с «острым» лифом, дополнен грубыми металлическими элементами. Чтобы образ казался эффектным, звезда завязала в виду «пиратскую» повязку, а на голову надела корону.

Стоит отметить, что созданием образа Мадонны для «Евровидения-2019» занимался французский модельер Жан-Поль Готье, который сотрудничает с певицей уже длительное время.

Напомним, стали известны все участники финала «Евровидения-2019», который сотосится 18 мая в Тель-Авиве.



