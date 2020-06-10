Леся Никитюк в экстремальном мини игриво подперла стену в подворотне (фото)
Телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников несколько странным снимком
Артистка сверкнула «бесконечными» ногами
Популярная телеведущая Леся Никитюк опубликовала два фото, на которых она запечатлена на фоне разрисованной граффити кирпичной стены. На ведущей - экстремально короткое летнее платье черного цвета, подчеркнувшее ее длинные стройные ноги. Дополняют эффектный лук босоножки без задника на каблуках, маленькая розовая сумочка через плечо, красивая укладка и неброский макияж.
На первом фото Никитюк красиво позирует, стоя у стены, а уже на следующем прислонилась к ней, едва не падая, и состроила забавное лицо.
«#еледоползладомой Ребята, я посмотрела много ваших профилей, расскажите кем вы работаете и где? Я работаю телеведущей.. уже есть продакшн и офис даже, сейчас готовим новый сезон Ле Маршрутка. никак не могу войти в рабочий режим после карантина... Пишите», - с юмором прокомментировала Леся.
В комментариях поклонники стали рассказывать о себе и своей работе, делать комплименты красотке Леди Ле и веселиться над ее креативными фото.
«Это наверно до того как выпила с подругами и после!!!!», «Не видели пьяную Леси Никитюк», «Шальная императрица», - пишут восторженные пользователи.