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    Жизнь

    Леся Никитюк в экстремальном мини игриво подперла стену в подворотне (фото)

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    <p>Телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников несколько странным снимком</p> <div></div> - Леся Никитюк в экстремальном мини игриво подперла стену в подворотне (фото)

    Телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников несколько странным снимком

    instagram.com/lesia_nikituk/

    Артистка сверкнула «бесконечными» ногами

    Популярная телеведущая Леся Никитюк опубликовала два фото, на которых она запечатлена на фоне разрисованной граффити кирпичной стены. На ведущей - экстремально короткое летнее платье черного цвета, подчеркнувшее ее длинные стройные ноги. Дополняют эффектный лук босоножки без задника на каблуках, маленькая розовая сумочка через плечо, красивая укладка и неброский макияж.

    На первом фото Никитюк красиво позирует, стоя у стены, а уже на следующем прислонилась к ней, едва не падая, и состроила забавное лицо.

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    Леся Никитюк в экстремальном мини игриво подперла стену в подворотне (фото)
    Леся Никитюк в экстремальном мини игриво подперла стену в подворотне (фото)
    instagram.com/lesia_nikituk/

    «#еледоползладомой Ребята, я посмотрела много ваших профилей, расскажите кем вы работаете и где? Я работаю телеведущей.. уже есть продакшн и офис даже, сейчас готовим новый сезон Ле Маршрутка. никак не могу войти в рабочий режим после карантина... Пишите», - с юмором прокомментировала Леся.

    В комментариях поклонники стали рассказывать о себе и своей работе, делать комплименты красотке Леди Ле и веселиться над ее креативными фото.

    «Это наверно до того как выпила с подругами и после!!!!», «Не видели пьяную Леси Никитюк», «Шальная императрица», - пишут восторженные пользователи.

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    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес Леся Никитюк телеведущая
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