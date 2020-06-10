Леся Никитюк в экстремальном мини игриво подперла стену в подворотне (фото)



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Телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников несколько странным снимком instagram.com/lesia_nikituk/

Артистка сверкнула «бесконечными» ногами

Популярная телеведущая Леся Никитюк опубликовала два фото, на которых она запечатлена на фоне разрисованной граффити кирпичной стены. На ведущей - экстремально короткое летнее платье черного цвета, подчеркнувшее ее длинные стройные ноги. Дополняют эффектный лук босоножки без задника на каблуках, маленькая розовая сумочка через плечо, красивая укладка и неброский макияж.

На первом фото Никитюк красиво позирует, стоя у стены, а уже на следующем прислонилась к ней, едва не падая, и состроила забавное лицо.

«#еледоползладомой Ребята, я посмотрела много ваших профилей, расскажите кем вы работаете и где? Я работаю телеведущей.. уже есть продакшн и офис даже, сейчас готовим новый сезон Ле Маршрутка. никак не могу войти в рабочий режим после карантина... Пишите», - с юмором прокомментировала Леся.

В комментариях поклонники стали рассказывать о себе и своей работе, делать комплименты красотке Леди Ле и веселиться над ее креативными фото.

«Это наверно до того как выпила с подругами и после!!!!», «Не видели пьяную Леси Никитюк», «Шальная императрица», - пишут восторженные пользователи.