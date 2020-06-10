Экс-участница «Алиби» в мини-бикини взволновала фанатов пикантным фото
Певица Анна Завальская
instagram.com/anna_zavalskaya/
Певица показала фигуру в купальнике
Одна из сестер-участниц дуэта «Алиби» Анна Завальская порадовала фанов снимком в купальнике.
На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, сделанное во время ее путешествия в Карпаты.
На снимке Анна позирует в черном бикини и очках, демонстрируя свой бюст.
«Сезон солнечных ванн открыт. Купаться в ледяной горной воде я не могу ни физически, ни морально ... мне больше подходит чугунный чан с кипятком», - отметила под фото звезда.
instagram.com/anna_zavalskaya/
Поклонники оценили пикантное фото звезды, отметив ее формы.
«Карпаты на фото хорошие», «Ты очень красивая», «Желаю, хорошего отдыха», - пишут пользователи.
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