Экс-участница «Алиби» в мини-бикини взволновала фанатов пикантным фото



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Певица Анна Завальская instagram.com/anna_zavalskaya/

Певица показала фигуру в купальнике

Одна из сестер-участниц дуэта «Алиби» Анна Завальская порадовала фанов снимком в купальнике.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, сделанное во время ее путешествия в Карпаты.

На снимке Анна позирует в черном бикини и очках, демонстрируя свой бюст.

«Сезон солнечных ванн открыт. Купаться в ледяной горной воде я не могу ни физически, ни морально ... мне больше подходит чугунный чан с кипятком», - отметила под фото звезда.

Поклонники оценили пикантное фото звезды, отметив ее формы.

«Карпаты на фото хорошие», «Ты очень красивая», «Желаю, хорошего отдыха», - пишут пользователи.