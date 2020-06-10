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    Шоу-биз

    Экс-участница «Алиби» в мини-бикини взволновала фанатов пикантным фото

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    Певица Анна Завальская - Экс-участница «Алиби» в мини-бикини взволновала фанатов пикантным фото
    Певица Анна Завальская
    instagram.com/anna_zavalskaya/

    Певица показала фигуру в купальнике

    Одна из сестер-участниц дуэта «Алиби» Анна Завальская порадовала фанов снимком в купальнике.

    На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, сделанное во время ее путешествия в Карпаты.

    На снимке Анна позирует в черном бикини и очках, демонстрируя свой бюст.

    «Сезон солнечных ванн открыт. Купаться в ледяной горной воде я не могу ни физически, ни морально ... мне больше подходит чугунный чан с кипятком», - отметила под фото звезда.

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    Экс-участница «Алиби» в мини-бикини взволновала фанатов пикантным фото
    Экс-участница «Алиби» в мини-бикини взволновала фанатов пикантным фото
    instagram.com/anna_zavalskaya/

    Поклонники оценили пикантное фото звезды, отметив ее формы.

    «Карпаты на фото хорошие», «Ты очень красивая», «Желаю, хорошего отдыха», - пишут пользователи.

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