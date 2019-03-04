Лучше, чем у Роналду: в Калифорнии появился памятник Дэвиду Бекхэму



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Дэвид Бекхэм instagram.com/crking688

В эти выходные Дэвид Бекхэм отметил 20-летие своей футбольной карьеры

Один из самых необычных подарков преподнесла команда L. A. Galaxy, за которую Дэвид играл с 2007 по 2012 год. Рядом со стадионом Home Depot Center футбольный клуб установил огромный бронзовый монумент, изображающий бегущего по полю Бекхэма.

Статуя Бекхэма - дело рук израильского художника Омри Амрани , который сделал себе имя, увековечив в скульптурах американских спортивных легенд. Его авторству принадлежат 165 спортивных статуй. В их числе бронзовые изваяния в виде баскетболистов Леброна Джеймса, Шакила О'Нила, всей хоккейной команды Los Angeles Kings и, конечно, одна из самых знаменитых статуй - Майкл Джордан в полете.