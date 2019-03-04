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    Жизнь

    Лучше, чем у Роналду: в Калифорнии появился памятник Дэвиду Бекхэму

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    Дэвид Бекхэм - Лучше, чем у Роналду: в Калифорнии появился памятник Дэвиду Бекхэму
    Дэвид Бекхэм
    instagram.com/crking688

    В эти выходные Дэвид Бекхэм отметил 20-летие своей футбольной карьеры

    Один из самых необычных подарков преподнесла команда L. A. Galaxy, за которую Дэвид играл с 2007 по 2012 год. Рядом со стадионом Home Depot Center футбольный клуб установил огромный бронзовый монумент, изображающий бегущего по полю Бекхэма.

    Статуя Бекхэма - дело рук израильского художника Омри Амрани, который сделал себе имя, увековечив в скульптурах американских спортивных легенд. Его авторству принадлежат 165 спортивных статуй. В их числе  бронзовые изваяния в виде баскетболистов Леброна Джеймса, Шакила О'Нила, всей хоккейной команды Los Angeles Kings и, конечно, одна из самых знаменитых статуй - Майкл Джордан в полете.

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    Лучше, чем у Роналду: в Калифорнии появился памятник Дэвиду Бекхэму
    Лучше, чем у Роналду: в Калифорнии появился памятник Дэвиду Бекхэму
    Лучше, чем у Роналду: в Калифорнии появился памятник Дэвиду Бекхэму
    Лучше, чем у Роналду: в Калифорнии появился памятник Дэвиду Бекхэму
    Лучше, чем у Роналду: в Калифорнии появился памятник Дэвиду Бекхэму

    На церемонию открытия памятника Дэвид прибыл в сопровождении супруги Виктории. И был в замечательном расположении духа. В своей речи он поблагодарил автора монумента, футбольный клуб, которому отдал пять лет жизни, и, конечно, своих болельщиков. 

    «Когда я только переехал в Лос-Анджелес, мне сказали, что это город, в котором исполняются мечты. Что же, Лос-Анджелес, сегодня моя мечта исполнилась. Спасибо вам большое», - сказал Бекхэм, обращаясь к фанатам.
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