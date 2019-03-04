Лучше, чем у Роналду: в Калифорнии появился памятник Дэвиду Бекхэму
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В эти выходные Дэвид Бекхэм отметил 20-летие своей футбольной карьеры
Один из самых необычных подарков преподнесла команда L. A. Galaxy, за которую Дэвид играл с 2007 по 2012 год. Рядом со стадионом Home Depot Center футбольный клуб установил огромный бронзовый монумент, изображающий бегущего по полю Бекхэма.
Статуя Бекхэма - дело рук
На церемонию открытия памятника Дэвид прибыл в сопровождении супруги Виктории. И был в замечательном расположении духа. В своей речи он поблагодарил автора монумента, футбольный клуб, которому отдал пять лет жизни, и, конечно, своих болельщиков.