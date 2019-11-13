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    Gucci представили праздничную рекламную кампанию

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    Gucci представили праздничную рекламную кампанию

    Праздничный сезон в Gucci решили встретить на солнечных берегах

    Темой новой рекламной кампании бренда стали зимние каникулы в теплых краях, куда герои кампейна отправились на круизном лайнере.

    Одежда, обувь и аксессуары, включая сумки разных форм, чемоданы и новый футляр для ювелирных изделий – все это изготовлено из новых материалов с принтом в виде ярких цветов и насекомых Gucci Flora. 

    Многие из вещей также имеют фирменную зелено-красною полосу и узнаваемую металлическую двойную комбинацию букв – GG. Конечно же, все эти предметы креативный директор лейбла считает идеальными подарками в приближающемся праздничном сезоне.

    В рамках кампании итальянский модный Дом также предлагает воспользоваться его мобильным приложением, которое позволит погрузиться в уникальную цифровую среду дополненной реальности. 

    Так пользователи смогут открыть виртуальный психоделический тропический остров, где различные голографические элементы напоминают о кампании. 

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    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию
    Gucci представили праздничную рекламную кампанию

    Кроме того, в Instagram будет доступен фильтр с подсветкой и тенями, вдохновленный цветами тропического острова.

    Джерело: vogue.ua

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