Gucci представили праздничную рекламную кампанию



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Праздничный сезон в Gucci решили встретить на солнечных берегах

Темой новой рекламной кампании бренда стали зимние каникулы в теплых краях, куда герои кампейна отправились на круизном лайнере.

Одежда, обувь и аксессуары, включая сумки разных форм, чемоданы и новый футляр для ювелирных изделий – все это изготовлено из новых материалов с принтом в виде ярких цветов и насекомых Gucci Flora.

Многие из вещей также имеют фирменную зелено-красною полосу и узнаваемую металлическую двойную комбинацию букв – GG. Конечно же, все эти предметы креативный директор лейбла считает идеальными подарками в приближающемся праздничном сезоне.

В рамках кампании итальянский модный Дом также предлагает воспользоваться его мобильным приложением, которое позволит погрузиться в уникальную цифровую среду дополненной реальности.

Так пользователи смогут открыть виртуальный психоделический тропический остров, где различные голографические элементы напоминают о кампании.

Кроме того, в Instagram будет доступен фильтр с подсветкой и тенями, вдохновленный цветами тропического острова.

Джерело: vogue.ua