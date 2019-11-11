Жительница Лондона публикует свои наряды, которые не нравятся ее бойфренду



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instagram.com/clothesmyboyfriendhates

В своем профиле Оливия Джексон призывает девушек одеваться для себя, а не для окружающих и быть смелее в своих решениях

В 2018 году жительница Лондона Оливия Джексон завела аккаунт в инстаграме и блог, где публикует свои наряды, которые не нравятся ее бойфренду.

Каждый пост сопровождается цитатой партнера Оливии: длинные платья он называет «больничными халатами», вещи в полоску — «клоунскими», а когда девушка надевает джинсовый комбинезон, ее парень шутит про механика, ремонтирующего машину.

«Ко мне пришло вдохновение из-за саркастичных комментариев бойфренда по поводу моих нарядов, но также из-за моего желания их все равно надеть и того, что он меня все равно любит, — рассказывает Джексон. — Я хотела, и до сих пор стремлюсь, вдохновить женщин на то, чтобы они одевались для себя, а не для окружающих».

По словам Оливии Джексон, иногда ей пишут обеспокоенные фолловеры, думая, что партнер контролирует ее. Девушка утверждает, что это не так: бойфренд поддерживает ее решение вести блог и считает его смешным.

«Наверняка он не может оценить мои аутфиты потому, что он не поспевает за трендами в женской моде, а также из-за того, что мне нравятся яркие цвета и вещи с помпонами. К счастью, он привык к тому, что я ношу их вне зависимости от его мнения, не слушаю его, так что у нас не так уж и много переговоров — обычно просто закатывание глаз или саркастичный коммент с его стороны», — рассказала девушка.

Джерело: birdinflight.com