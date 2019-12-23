Любвеобильная Меган Маркл: будущая герцогиня Сассекская крутила романы с двумя братьями



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38-летняя Меган Маркл всегда отличалась особой популярностью

Даже в школьные годы у будущей герцогини Сассекской было много ухажеров

Супруга принца Гарри встречалась с двумя братьями во время учебы. В 1996 году на вечере католической школы Меган была неотразима: она пришла на мероприятие вместе с Луисом Сегурой. Молодой человек был братом ее подруги, Марии. Именно она и познакомила Меган и Луиса. На рождественском балу пара сияла от счастья, позируя рядом друг с другом.

У Марии и Луиса есть также младший брат Дэнни. Он на несколько лет младше и самой Меган. Несмотря на это, между ними завязались теплые отношения. Пара приняла участие в школьной театральной постановке «Царь Эдип».

Меган и Дэнни связывали нежные чувства. Брюнетка пришла с ним на его выпускной вечер, а юноша светился радостью рядом с избранницей.