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    Жизнь

    Любвеобильная Меган Маркл: будущая герцогиня Сассекская крутила романы с двумя братьями

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    <p>38-летняя Меган Маркл всегда отличалась особой популярностью</p> <div></div> - Любвеобильная Меган Маркл: будущая герцогиня Сассекская крутила романы с двумя братьями

    38-летняя Меган Маркл всегда отличалась особой популярностью

    Даже в школьные годы у будущей герцогини Сассекской было много ухажеров

    Супруга принца Гарри встречалась с двумя братьями во время учебы. В 1996 году на вечере католической школы Меган была неотразима: она пришла на мероприятие вместе с Луисом Сегурой. Молодой человек был братом ее подруги, Марии. Именно она и познакомила Меган и Луиса. На рождественском балу пара сияла от счастья, позируя рядом друг с другом.

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    Любвеобильная Меган Маркл: будущая герцогиня Сассекская крутила романы с двумя братьями
    Любвеобильная Меган Маркл: будущая герцогиня Сассекская крутила романы с двумя братьями
    Любвеобильная Меган Маркл: будущая герцогиня Сассекская крутила романы с двумя братьями

    У Марии и Луиса есть также младший брат Дэнни. Он на несколько лет младше и самой Меган. Несмотря на это, между ними завязались теплые отношения. Пара приняла участие в школьной театральной постановке «Царь Эдип».

    Меган и Дэнни связывали нежные чувства. Брюнетка пришла с ним на его выпускной вечер, а юноша светился радостью рядом с избранницей.

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