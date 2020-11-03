Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день

«Этот кабан бежал так быстро, что превратился в наскальный рисунок»

Добро пожаловать в удивительный мир неудачных и очень забавных фотографий мира дикой природы, которыми с нами делятся участники Facebook-сообщества Crap Wildfire Photography.

Горе-фотографы на своей шкуре прочувствовали, как тяжело порой сделать один удачный снимок медведя, оленя и других животных.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.