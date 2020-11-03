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    Курьез

    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день

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    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день

    «Этот кабан бежал так быстро, что превратился в наскальный рисунок»

    Добро пожаловать в удивительный мир неудачных и очень забавных фотографий мира дикой природы, которыми с нами делятся участники Facebook-сообщества Crap Wildfire Photography.

    Горе-фотографы на своей шкуре прочувствовали, как тяжело порой сделать один удачный снимок медведя, оленя и других животных.

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    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день
    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день
    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день
    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день
    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день
    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день
    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день
    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день
    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день
    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день
    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день
    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день
    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день
    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день
    Эти смешные фото дикой природы сделают ваш день

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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