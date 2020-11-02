Татуировщики рассказали о самых курьезных тату из своей практики

Пост юзера стал вирусным, набрав огромное количество смешных историй

Вкусы людей могут быть очень разнообразны и специфичны. Пользователь портала Reddit под ником Misaku21 спросил у тату-мастеров, с какими нелепыми татуировками или идеями для тату они встречались в своей практике.

Пост юзера стал вирусным, набрав огромное количество комментариев и смешных историй. Мы перевели для вас лучшие из них.

«Моя жена — татуировщик. Недавно она рассказала мне, что ее коллега бил тату в виде пончика вокруг чьего-то заднего отверстия».

«Я делал тату для одной влюбленной пары. Это был арабский текст, который шел по позвоночнику от шеи и до копчика. Парень и девушка сначала не хотели мне говорить, что написано, но в итоге раскололись. У него было написано «Ты желе для моего арахисового масла», а у нее — «Ты арахисовое масло для моего желе». Самое интересное, что вместе они были около трех месяцев. С тех пор я не делаю парные татуировки».

«Мой тату-мастер рассказал мне, что как-то у него была клиентка, которая хотела набить на шее фразу «Да пошла ты на [нецензурное слово], сучка. Твой мужчина выбрал меня». К счастью, он сумел убедить ее набить просто «Он выбрал меня».

«Как-то ко мне обратился парень, который решил набить реалистичного паука на своем… ну вы поняли. Он сказал, что хочет удивить свою жену, которая должна была через две недели вернуться из поездки. Я отказался».

«Однажды ко мне пришла старенькая бабулька. Она попросила набить ей сиамского кота на шее. Я несколько раз уточнял, уверена ли та в своем решении. И, черт возьми, она выглядит шикарно со своей дерзкой тату».

«Пару лет назад ко мне обратился мужчина, чтобы перебить мужское имя у себя на груди. Он выглядел как типичный натурал, поэтому я решил уточнить, что случилось. В итоге оказалось, что он неправильно набил имя своего сына, которого бросил, когда тот еще был в утробе матери. Джеффри вместо Джейми».

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