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    Жизнь

    Татуировщики рассказали о самых курьезных тату из своей практики

    • Розсилка
    Татуировщики рассказали о самых курьезных тату из своей практики

    Пост юзера стал вирусным, набрав огромное количество смешных историй

    Вкусы людей могут быть очень разнообразны и специфичны. Пользователь портала Reddit под ником Misaku21 спросил у тату-мастеров, с какими нелепыми татуировками или идеями для тату они встречались в своей практике.

    Пост юзера стал вирусным, набрав огромное количество комментариев и смешных историй. Мы перевели для вас лучшие из них.

    «Моя жена — татуировщик. Недавно она рассказала мне, что ее коллега бил тату в виде пончика вокруг чьего-то заднего отверстия».

    «Я делал тату для одной влюбленной пары. Это был арабский текст, который шел по позвоночнику от шеи и до копчика. Парень и девушка сначала не хотели мне говорить, что написано, но в итоге раскололись. У него было написано «Ты желе для моего арахисового масла», а у нее — «Ты арахисовое масло для моего желе». Самое интересное, что вместе они были около трех месяцев. С тех пор я не делаю парные татуировки».

    «Мой тату-мастер рассказал мне, что как-то у него была клиентка, которая хотела набить на шее фразу «Да пошла ты на [нецензурное слово], сучка. Твой мужчина выбрал меня». К счастью, он сумел убедить ее набить просто «Он выбрал меня».

    «Как-то ко мне обратился парень, который решил набить реалистичного паука на своем… ну вы поняли. Он сказал, что хочет удивить свою жену, которая должна была через две недели вернуться из поездки. Я отказался».

    «Однажды ко мне пришла старенькая бабулька. Она попросила набить ей сиамского кота на шее. Я несколько раз уточнял, уверена ли та в своем решении. И, черт возьми, она выглядит шикарно со своей дерзкой тату».

    «Пару лет назад ко мне обратился мужчина, чтобы перебить мужское имя у себя на груди. Он выглядел как типичный натурал, поэтому я решил уточнить, что случилось. В итоге оказалось, что он неправильно набил имя своего сына, которого бросил, когда тот еще был в утробе матери. Джеффри вместо Джейми».

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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