Пресс-служба Кенсингтонского дворца впервые прокомментировала отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл



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Принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Последние две недели в сети обсуждают разногласия между двумя герцогинями

Как только стало известно о том, что Меган Маркл и принц Гарри собираются жить подальше от принца Уильяма и Кейт Миддлтон, в сети появилась масса слухов о скандалах в королевской семье.Мало того, в западных таблоидах начали появляться слухи о рукоприкладстве между герцогинями.

Букингемский дворец впервые прокомментировал слухи, которые витают в СМИ и рассказал, что же на самом деле происходит между Меган и Кейт.

Официальной версией переезда является ожидающееся пополнение в семье Меган и Гарри, в связи с которым им понадобится больше места. Однако инсайдеры не раз сообщали СМИ о напряженных отношениях между не только между Маркл и Миддлтон, но и между принцем Гарри и его братом принцом Уильямом.

Последней каплей для королевской семьи стала новость о том, что Кейт дала Меган пощечину за то, что та грубо разговаривала с сотрудниками, работающими на герцогиню Кембриджскую.

Представители королевской семьи не выдержали и наконец-то прояснили ситуацию, заверив, что между герцогинями никогда не было ничего из того, о чем судачат в таблоидах.

«Ничего подобного никогда не было», - заявили во дворце, передает The Mirror.

Ну а пока в западных СМИ ищут новые подробности скандалов между членами королевской семьи, Меган Маркл и принц Гарри занялись ремонтом своей новой резиденции Фрогмор-хаус.

По материалам: ТСН