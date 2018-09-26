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    Жизнь

    Марина Порошенко поздравила мужа с 53-летием и выгуляла новое платье

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    Марина Порошенко поздравила мужа с 53-летием и выгуляла новое платье

    26-го сентября президенту Петру Порошенко исполнилось 53 года

    Отмечает глава государства свой День рождения далеко от дома.Именно в этот день первая пара страны находится в США с дипломатическим визитом.

    Марина Порошенко традиционно поздравила мужа в сети, а он перепостил приветствия и пафосно поблагодарил.

    «Твой сильный характер и дипломатическая мудрость позволили Украине выстоять там, где раньше казались! Поэтому в мире, полном сомнений, продолжай внушать Веру, дарить Надежду и приумножать Любовь! Многая лета, господин Президент!» - пожелала первая леди своему мужу.

    Кстати, в Нью-Йорке Марина Порошенко встретилась с женой премьер-министра Канады Софи Грегори Трюдо. Первая леди была в платье от украинского дизайнера Ольги Навроцкой.

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    Марина Порошенко поздравила мужа с 53-летием и выгуляла новое платье
    Марина Порошенко поздравила мужа с 53-летием и выгуляла новое платье

     «Скотч» рассказывал, как Лопес показала безупречную форму своего тела.

    Джерело: Табло ID

    США Марина Порошенко президент День рождения
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