Маша Ефросинина стала послом доброй воли ООН

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Маша Ефросинина и Каспар Пик

Популярная украинская ведущая будет бороться за гендерное равенство

Украинская телеведущая Мария Ефросинина стала Почетным Послом Фонда ООН по вопросам народонаселения в Украине. Она будет представлять организацию UNFPA, которая охватывает Восточную Европу и Центральную Азию. Надо отметить, что впервые послом доброй воли ООН для всего региона будет представительница Украины.

«Мы очень рады нашему сотрудничеству с Марией. Верим, что проблемы гендерного равенства, домашнего насилия, а также необходимость обеспечить развитие потенциала молодых людей станут более обсуждаемыми, а значит и более заметными для общества», — цитирует представителя UNFPA в Украине Каспара Пика издание Buro24/7.

Следующие два года Мария Ефросинина будет официальным представителем Фонда ООН. В ее обязанности входит поддерживать деятельность организации в борьбе с домашним насилием, поддержке равенства мужчин и женщин, а также способствовать молодежи в реализации их возможностей и интересов. "Путешествуя по городам Украины, я встречаю тысячи женщин. С сегодняшнего дня в партнерстве с Фондом ООН мы в значительной степени расширим наши возможности говорить о существующих проблемах и помогать женщинам чувствовать себя более уверенными", — рассказала Мария Ефросинина.