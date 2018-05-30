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    Маша Ефросинина стала послом доброй воли ООН

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    Маша Ефросинина и Каспар Пик - Маша Ефросинина стала послом доброй воли ООН
    Маша Ефросинина и Каспар Пик

    Популярная украинская ведущая будет бороться за гендерное равенство

    Украинская телеведущая Мария Ефросинина стала Почетным Послом Фонда ООН по вопросам народонаселения в Украине. Она будет представлять организацию UNFPA, которая охватывает Восточную Европу и Центральную Азию. Надо отметить, что впервые послом доброй воли ООН для всего региона будет представительница Украины. 

    «Мы очень рады нашему сотрудничеству с Марией. Верим, что проблемы гендерного равенства, домашнего насилия, а также необходимость обеспечить развитие потенциала молодых людей станут более обсуждаемыми, а значит и более заметными для общества»,  цитирует представителя UNFPA в Украине Каспара Пика издание Buro24/7.

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    Маша Ефросинина стала послом доброй воли ООН
    Маша Ефросинина стала послом доброй воли ООН
    Маша Ефросинина стала послом доброй воли ООН
    Маша Ефросинина стала послом доброй воли ООН

    Следующие два года Мария Ефросинина будет официальным представителем Фонда ООН. В ее обязанности входит поддерживать деятельность организации в борьбе с домашним насилием, поддержке равенства мужчин и женщин, а также способствовать молодежи в реализации их возможностей и интересов. "Путешествуя по городам Украины, я встречаю тысячи женщин. С сегодняшнего дня в партнерстве с Фондом ООН мы в значительной степени расширим наши возможности говорить о существующих проблемах и помогать женщинам чувствовать себя более уверенными", — рассказала Мария Ефросинина.

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