Маша Ефросинина в США показала свою коллекцию вышиванок

Ведущая выбрала для пляжного отдыха национальные украинские наряды

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая активно делится в Instagram своими стильными нарядами, выложила ряд снимков, на которых она появляется в вышиванках. Фото были сделаны во время отдыха звезды в на пляже в Мексике и в Лос-Анджелесе. В двух странах она засветила стильные вышиванки. В Мексике Маша Ефросинина похвасталась



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маша Ефросинина

Ведущая выбрала для пляжного отдыха национальные украинские наряды

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая активно делится в Instagram своими стильными нарядами, выложила ряд снимков, на которых она появляется в вышиванках.

Фото были сделаны во время отдыха звезды в на пляже в Мексике и в Лос-Анджелесе. В двух странах она засветила стильные вышиванки.

В Мексике Маша Ефросинина похвасталась свободной рубашкой с яркой вышивкой. Образ телеведущая дополнила соломенной шляпой, очками и мини-юбкой. Туристический «лук» Маши Ефросининой выглядел очень эффектно.

А в США звезда засветила новую вышиванку. Маша Ефросинина без макияжа и в белой рубашке позировала перед зеркалом. Одеяние имело совсем другой фасон, чем предыдущее. Широкие рукава и объемная вышивка кремового цвета добавили образу телеведущей изысканности. «Лук» она дополнила классическими приталенными брюками.

Известно, что наряд Маши Ефросининой является дизайнерским. Два стильных образа очень понравились поклонникам звезды, которые уже засыпали ее комплиментами. В комментариях пишут: «Роскошная», «Вы особенно красивы», «Прекрасно выглядите».

Маша Ефросинина прославилась после таких телепроектов, как «Сердца трех», «Модный приговор», «Фабрика звезд», «Сюрприз, сюрприз!», «Хочешь? Пой!» и других. Вместе с бизнесменом Тимуром Хромаевым она воспитывает двоих детей.

Джерело: 24 канал