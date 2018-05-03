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    Маша Ефросинина в США показала свою коллекцию вышиванок

    Ведущая выбрала для пляжного отдыха национальные украинские наряды
    Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая активно делится в Instagram своими стильными нарядами, выложила ряд снимков, на которых она появляется в вышиванках.   Фото были сделаны во время отдыха звезды в на пляже в Мексике и в Лос-Анджелесе. В двух странах она засветила стильные вышиванки. В Мексике Маша Ефросинина похвасталась
    • Сьогодні, 16:18
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    Маша Ефросинина
    Маша Ефросинина

    Ведущая выбрала для пляжного отдыха национальные украинские наряды

    Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая активно делится в Instagram своими стильными нарядами, выложила ряд снимков, на которых она появляется в вышиванках.  

    Фото были сделаны во время отдыха звезды в на пляже в Мексике и в Лос-Анджелесе. В двух странах она засветила стильные вышиванки.

    В Мексике Маша Ефросинина похвасталась свободной рубашкой с яркой вышивкой. Образ телеведущая дополнила соломенной шляпой, очками и мини-юбкой. Туристический «лук» Маши Ефросининой выглядел очень эффектно.

    А в США звезда засветила новую вышиванку. Маша Ефросинина без макияжа и в белой рубашке позировала перед зеркалом. Одеяние имело совсем другой фасон, чем предыдущее. Широкие рукава и объемная вышивка кремового цвета добавили образу телеведущей изысканности. «Лук» она дополнила классическими приталенными брюками.

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    Маша Ефросинина в США показала свою коллекцию вышиванок
    Маша Ефросинина в США показала свою коллекцию вышиванок
    Маша Ефросинина в США показала свою коллекцию вышиванок
    Маша Ефросинина в США показала свою коллекцию вышиванок
    Маша Ефросинина в США показала свою коллекцию вышиванок
    Маша Ефросинина в США показала свою коллекцию вышиванок
    Маша Ефросинина в США показала свою коллекцию вышиванок

    Известно, что наряд Маши Ефросининой является дизайнерским. Два стильных образа очень понравились поклонникам звезды, которые уже засыпали ее комплиментами. В комментариях пишут: «Роскошная», «Вы особенно красивы», «Прекрасно выглядите».

    Маша Ефросинина прославилась после таких телепроектов, как «Сердца трех», «Модный приговор», «Фабрика звезд», «Сюрприз, сюрприз!», «Хочешь? Пой!» и других. Вместе с бизнесменом Тимуром Хромаевым она воспитывает двоих детей.

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    Джерело: 24 канал

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