Меган Маркл дает принцу Гарри уроки актерского мастерства



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Принц Гарри и Меган Маркл

Выступление герцога Сассекского по случаю празднования WE Day выявило его недостатки как оратора.

Меган Маркл решила давать своему супругу уроки актерского мастерства после того, как принца Гарри раскритиковали за его сумбурную речь по случаю празднования WE Day. Чтобы избежать подобных ошибок в дальнейшем, экс-актриса решила поделиться со своим мужем опытом, чтобы он увереннее чувствовал себя на сцене.

Целью Меган является укрепление «звездного статуса королевской четы». Поэтому она намерена преподать принцу Гарри азы актерского мастерства. Она уже приступила к обучению внука Елизаветы II драматическому искусству.

По словам источника, близкого в паре, Гарри оказался способным учеником и быстро осваивает необходимые для выступления перед публикой сценические приемы. Теперь есть основание полагать, что в будущем он не допустит ошибок, которые наделал, выступая с речью перед молодежью на мероприятии, посвященном WE Day.

Речь герцога Сассекского подверглась жесткой критике. Большинство королевских комментаторов сочли ее во многом панибратской, подчеркнув, что Гарри говорил как хиппи. Они также отметили, что принц держался на сцене неуверенно.

Кроме этого, бывшему королевскому издателю Sun Дункану Ларкомбу не понравилось, что Гарри назвал молодых людей «величайшим поколением всех времен». Он язвительно заметил, что подобное заявление является «величайшей чушью нового времени», пишет Ibtimes.