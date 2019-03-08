Меган Маркл и принц Гарри будут жить в «умном особняке»



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Принц Гарри и Меган Маркл

Стали известны новые подробности об обустройстве нового жилища герцога и герцогини Сассекских

В ноябре прошлого года Кенсингтонский дворец объявил, что накануне рождения первенца Меган Маркл и принц Гарри переедут в коттедж Фрогмор. Однако перед тем, как сыграть новоселье, в доме требовалось провести ремонт.

Раньше коттедж Фрогмор, который скорее следует называть мини-особняком, служил жилищем для слуг. В нем было пять комнат на первом этаже, которые теперь станут одной жилой зоной.

В доме также появится студия для занятия йогой, на второй этаж будет вести лестница, как в фильме «Унесенные ветром», а в жилых комнатах будут сделаны камины.

Так как Гарри обожает гаджеты, то его новым жилищем можно будет управлять с мобильного телефона, так что особняк смело можно назвать «умным».

Кроме этого, одна комната будет сделана специально для мамы Меган Дории Рэгланд, которая приедет помогать чете после того, как родится малыш, напоминает издание Cosmopolitan.

Джерело: teleprogramma.pro