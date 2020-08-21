Уничтожил страну: Билли Айлиш обрушилась с критикой на Трампа



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Певица Билли Айлиш

По словам звезды Айлиш, глава государства уничтожил страну

Певица Билли Айлиш выступила на Национальном съезде Демократической партии США и раскритиковала действующего президента Дональда Трампа. Трансляция ведется на YouTube-канале мероприятия.

По словам Айлиш, глава государства уничтожил страну и все то, что небезразлично гражданам. «Нам нужны лидеры, которые решают такие проблемы, как изменение климата и коронавирус, а не отрицают их наличие. Лидеры, которые борются против системного расизма и неравенства», — поделилась исполнительница. Она призвала голосовать против Трампа и не игнорировать выборы.

Также артистка впервые публично исполнила песню My Future («Мое будущее»).

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