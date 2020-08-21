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    Жизнь

    Уничтожил страну: Билли Айлиш обрушилась с критикой на Трампа

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    Певица Билли Айлиш - Уничтожил страну: Билли Айлиш обрушилась с критикой на Трампа
    Певица Билли Айлиш

    По словам звезды Айлиш, глава государства уничтожил страну

    Певица Билли Айлиш выступила на Национальном съезде Демократической партии США и раскритиковала действующего президента Дональда Трампа. Трансляция ведется на YouTube-канале мероприятия.

    По словам Айлиш, глава государства уничтожил страну и все то, что небезразлично гражданам. «Нам нужны лидеры, которые решают такие проблемы, как изменение климата и коронавирус, а не отрицают их наличие. Лидеры, которые борются против системного расизма и неравенства», — поделилась исполнительница. Она призвала голосовать против Трампа и не игнорировать выборы.

    Также артистка впервые публично исполнила песню My Future («Мое будущее»).

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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