Меган Маркл и принц Гарри тайно отвезли сына на Ибицу



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Меган Маркл на Ибице в 2016-м

В 2016-м году будущая герцогиня отдыхала на Ибице с друзьями

Герцоги Сассекские, 38-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри, подарили себе небольшой отпуск в начале августа. После тихого празднования дня рождения Меган пара улетела на Балеарские острова. Маленький Арчи находился вместе с родителями. Эта поездка за рубеж стала первой в его жизни.

Королевская чета воспользовалась услугами частного самолета. Вместе с ними в Испанию отправились личные телохранители.

Звездная пара провела на курорте пять дней и ночей. Этот отдых был скрыт от общественности, чтобы не привлекать внимание в будущему наследнику престола. Меган и Гарри наняли местных гидов и охранников. «Безопасность сына для молодых родителей стоит превыше всего», – пишет Mirror.