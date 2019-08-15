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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри тайно отвезли сына на Ибицу

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    Меган Маркл на Ибице в 2016-м - Меган Маркл и принц Гарри тайно отвезли сына на Ибицу
    Меган Маркл на Ибице в 2016-м

    В 2016-м году будущая герцогиня отдыхала на Ибице с друзьями

    Герцоги Сассекские, 38-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри,  подарили себе небольшой отпуск в начале августа. После тихого празднования дня рождения Меган пара улетела на Балеарские острова. Маленький Арчи находился вместе с родителями. Эта поездка за рубеж стала первой в его жизни.

    Королевская чета воспользовалась услугами частного самолета. Вместе с ними в Испанию отправились личные телохранители.

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    Меган Маркл и принц Гарри тайно отвезли сына на Ибицу
    Меган Маркл и принц Гарри тайно отвезли сына на Ибицу
    Меган Маркл и принц Гарри тайно отвезли сына на Ибицу
    Меган Маркл и принц Гарри тайно отвезли сына на Ибицу
    Меган Маркл и принц Гарри тайно отвезли сына на Ибицу
    Меган Маркл и принц Гарри тайно отвезли сына на Ибицу
    Меган Маркл и принц Гарри тайно отвезли сына на Ибицу
    Меган Маркл и принц Гарри тайно отвезли сына на Ибицу
    Меган Маркл и принц Гарри тайно отвезли сына на Ибицу
    Меган Маркл и принц Гарри тайно отвезли сына на Ибицу
    Меган Маркл и принц Гарри тайно отвезли сына на Ибицу
    Меган Маркл и принц Гарри тайно отвезли сына на Ибицу

    Звездная пара провела на курорте пять дней и ночей. Этот отдых был скрыт от общественности, чтобы не привлекать внимание в будущему наследнику престола. Меган и Гарри наняли местных гидов и охранников. «Безопасность сына для молодых родителей стоит превыше всего», – пишет Mirror.

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    Меган Маркл Принц Гарри отдых отпуск
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