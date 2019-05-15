Меган Маркл написала письмо одноклассницам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл Legion-Media

В письме герцогиня просила прощения

37-летняя Меган Маркл не смогла присутствовать на встрече в католической школе для девочек Immaculate Heart High School, посвященной 20-летию выпуска 1999 года. Однако герцогиня не оставила одноклассниц без внимания.

Новоиспеченная мама написала бывшим соученицам письмо в конверте Кенсингтонского дворца. Содержание его не разглашается, однако всех очень впечатлил жест герцогини. Одноклассницы отметили, что Меган не зазналась, став членом королевской семьи.

«Она осталась такой же, как мы все ее помним: заботливой, внимательной и очень доброй», — заявила одна из бывших учениц Immaculate Heart High School.

Кстати, встреча состоялась именно тогда, когда на свет появился первенец Меган и Гарри. На официальной странице школы в Facebook по такому случаю появилось трогательное поздравление новоиспеченным родителям с пожеланием счастья всей королевской семье.

6 мая Меган родила сына, которого назвали в честь армейского командира принца Гарри. Арчи Харрисон Маунбаттен-Виндзор стал восьмым по счету правнуком Елизаветы II. После его появления, Ким Кардашьян не на шутку забеспокоилась о том, что Маркл начинает затмевать ее и вскоре заберет себе титул самой популярной знаменитости.