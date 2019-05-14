Одежда сына Меган и Гарри для первой фотосессии обошлась чете в $220



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Герцог и герцогиня Сассекские приобрели вещи известной фирмы, которая одевает королевских младенцев вот уже на протяжении 70 лет

Несмотря на то что на момент его первой фотосессии сыну Меган Маркл и принца Гарри Арчи Харрисону было всего три дня, мальчик, по мнению фешен-экспертов, уже стал иконой стиля.

Герцогиня Сассекская, которая обожает нарушать традиции, в вопросах выбора вещей для малыша не стала это делать и обратилась к проверенной фирме-производителю G.H.Hurt & Son, которая одевает королевских младенцев вот уже на протяжении 70 лет.

Меган вместе с Гарри, который нес сына на руках, появились в холле Святого Георга Виндзорского замка. Малыш был завернут в одеяльце из мериносовой шерсти.

На голове младенца красовалась шапочка от G.H.Hurt & Son, которая, увы, не позволила любопытным разглядеть цвет волос младенца.

Стоит отметить, что молодым родителям, которые бы хотели повторить образ Арчи, придется раскошелиться. Цена одеяльца составляет $137, а шапочки и рукавичек - $83.