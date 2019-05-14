Сына Меган Маркл и принца Гарри взяли под усиленную охрану



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Принц Гарри, Меган Маркл и новорожденный сын Арчи

6 мая Меган Маркл и принц Гарри стали родителями малыша, которого назвали Арчи Харрисон

У младенца уже есть специальный штат, который ответственен за его безопасность. Бывший телохранитель монаршей семьи Саймон Морган рассказал британскому изданию Hello об особенностях охраны монархов.

«У каждого члена семьи есть свои телохранители. Как правило, это штаб, численность которого постоянно меняется. Все зависит от мероприятий, времени суток и степени риска события. Сейчас ребенок герцогов Сассекских попадает под охрану своих родителей. Такая же система работает и у герцогов Кембриджских. Герцог и герцогиня Сассексские не первые королевские родители, поэтому для них предусмотрен уже проверенный формат», — рассказал бывший сотрудник.

Меган Маркл родила сына 6 мая в 5 часов 26 минут по лондонскому времени. Вес малыша — 3260 граммов. Британские подданые и фанаты монаршей семьи осуждали не только рождение малыша, но и тот факт, что герцоги Сассекские нарушили многолетние традиции.

Кроме этого, британцы были удивлены сумме, которую потратила Меган Маркл на одежду для первой фотосессии сына. По данным западных СМИ, сумма оказалась весьма скромной - $220.

Джерело: graziamagazine.ru