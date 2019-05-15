Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца



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Эксперты считают, что между супругами могут возникнуть непримиримые противоречия

После рождения сына отношения принца Гарри и Меган Маркл могут испортиться. К такому выводу пришла биограф британской королевской семьи Анджела Левин. По словам эксперта, над браком пары «сгущаются грозовые тучи», сообщает The Daily Mail

Как рассказала Левин, герцогиня Сассекская весьма амбициозна. Бывшая актриса, которую прославил сериал «Форс-мажоры», продолжает жаждать мировой известности, тогда как ее муж, с раннего детства постоянно находившийся под прицелом сотен камер, предпочитает жить в тени и больше всего хочет, чтобы его имя как можно меньше мелькало на страницах желтых изданий.

Такую же судьбу молодой отец выбрал бы для сына Арчи Харрингтона. Чтобы у мальчика было обычное детство, Гарри планирует увезти его в Южную Африку, и, по слухам, именно в стремлении оградить ребенка от необходимости выполнять королевские обязанности принц решил отказаться от титула граф Дамбартон, который должен был получить малыш.