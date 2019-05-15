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    Жизнь

    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца

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    instagram.com/sussexroyal - Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
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    Эксперты считают, что между супругами могут возникнуть непримиримые противоречия

    После рождения сына отношения принца Гарри и Меган Маркл могут испортиться. К такому выводу пришла биограф британской королевской семьи Анджела Левин. По словам эксперта, над браком пары «сгущаются грозовые тучи», сообщает The Daily Mail

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    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца
    Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли проблемы в браке после рождения первенца

    Как рассказала Левин, герцогиня Сассекская весьма амбициозна. Бывшая актриса, которую прославил сериал «Форс-мажоры», продолжает жаждать мировой известности, тогда как ее муж, с раннего детства постоянно находившийся под прицелом сотен камер, предпочитает жить в тени и больше всего хочет, чтобы его имя как можно меньше мелькало на страницах желтых изданий.

    Такую же судьбу молодой отец выбрал бы для сына Арчи Харрингтона. Чтобы у мальчика было обычное детство, Гарри планирует увезти его в Южную Африку, и, по слухам, именно в стремлении оградить ребенка от необходимости выполнять королевские обязанности принц решил отказаться от титула граф Дамбартон, который должен был получить малыш.

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    актриса Меган Маркл Принц Гарри
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