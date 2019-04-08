Меган Маркл отказалась пускать на свои роды королевских врачей



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Меган Маркл

Домашние гинекологи оказались мужчинами

Герцогиня Сассекская решила отказаться от помощи королевских врачей во время родов. Главной причиной такого решения стало то, что все специалисты – мужчины. Между тем домашние гинекологи Алан Фартинг и Гай Торп-Бистон считаются одними из лучших специалистов в мире. Именно они принимали роды у Кейт Миддлтон при рождении всех троих детей.

Так что, как сообщает RadarOnline, пока при дворе все больше недоумевают по поводу своенравных решений герцогини, королевские эксперты обращают внимание на один немаловажный нюанс. Дело в том, что, согласно протоколу, королевские врачи не могут быть полностью отстранены от процесса родов.

Напомним, рождение своего первенца герцог и герцогиня Сассекские ждут в конце апреля. Пока ребенок не появился на свет, будущая мама уже сломала несколько 40-летних традиций. Так, она отказалась рожать в клинике, в которой в свое время были принцесса Диана и Кейт Миддлтон. А позже заявила, что и фотографироваться для семейного архива на пороге роддома с ребенком она не намерена.

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