Меган Маркл похвалила принца Гарри за феминизм



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Меган Маркл

Герцогиня Сассекская заявила, что она хочет, чтобы ее ребенок тоже придерживался таких же взглядов.

Меган Маркл неожиданно для всех на мероприятии, посвященном Международному женскому дню, похвалила мужа принца Гарри за приверженность феминизму. Меган Маркл выступила с речью, в которой она рассказала, что не считает, что подобные взгляды мешают женщинам быть женственными, а мужчинам - мужественными.

Маркл уточнила, что не стоит забывать, что феминизм - это не только что-то женское, мужчины вполне могут быть приверженцами этой идеологии. В конце своей очень вдохновляющей речи Меган мило кивнула принцу Гарри и добавила: «Я надеюсь, что мужчины участвуют в этом разговоре. Мой муж, безусловно, участвует!». После этих слов она очень мило захихикала.

Как передает Cosmopolitan, Меган также рассказала, что она хотела бы, чтобы ее ребенок поддерживал феминизм. При этом, она отметила, что нет ничего угрожающего для мужчин в том, чтобы женщины могли реализовываться наравне с ними.

Отметим, что Меган Маркл известна своими весьма продвинутыми и современными взглядами. Она активно борется за права женщин, продвигая идею равенства полов. Кроме того, сообщалось, что для своего ребенка Маркл готовит нейтрально-гендерную детскую комнату, чтобы воспитывать ребенка без влияния гендерных стереотипов.