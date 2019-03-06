  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище

    • Розсилка
    Меган Маркл - Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл

    Герцогиня Сассекская переживает, что в Англию начнут поставлять американское мясо, помытое в хлорке

    Меган Маркл как сторонница здорового образа жизни и здорового питания выразила обеспокоенность возможными поставками в Англию мяса из США. Она переживает, что в продажу может поступить слишком много дешевой и некачественной продукции, которая скажется на работе английских фермеров. В связи с этим Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за поддержку местных производителей.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище
    Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за любовь к здоровой пище

    Маркл обеспокоена, что в Англии после Брексита начнет продаваться модифицированная искусственным образом говядина, куриное мясо, которое моется в хлоре и прочие низкокачественные товары. Все это может попасть на рынок после того, как Англия уже не будет связана с ЕС соглашениями.

    Как передает Dailymail, герцогиня переживает насколько «сильно неправильны продовольственные системы США». И она выразила принцу Чарльзу свою благодарность в Букингемском дворце во время приема. Отметим, что Маркл следить за своим питанием, и неоднократно сообщалось, что принц Гарри стал тоже более внимательно относиться к еде после знакомства с Меган. Он заметно похудел, и, по словам его друзей, перестал есть вредную пищу.

    Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ