Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына



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Меган Маркл

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38-летняя герцогиня Сассекская официально вышла из декретного отпуска. Первым выходом в свет после перерыва для Меган Маркл стала презентация ее «благотворительной» коллекции одежды. Однако уходить надолго от четырехмесячного сынишки Арчи бывшая актриса по‑прежнему не может и переживает, что не успеет накормить его вовремя.

Меган извинилась перед гостями за то, что задержалась: «Большое вам спасибо за то, что вы сегодня здесь. Мне жаль, что заставила вас ждать меня под открытым солнцем. Хотя сегодня довольно хорошая погода», – обратилась герцогиня к собравшимся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 12 Сен 2019 в 9:07 PDT

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