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    Жизнь

    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына

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    Меган Маркл - Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл

    Супруга принца Гарри заметно похудела

    38-летняя герцогиня Сассекская официально вышла из декретного отпуска. Первым выходом в свет после перерыва для Меган Маркл стала презентация ее «благотворительной» коллекции одежды. Однако уходить надолго от четырехмесячного сынишки Арчи бывшая актриса по‑прежнему не может и переживает, что не успеет накормить его вовремя.

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    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына
    Меган Маркл сбежала с презентации своей коллекции, чтобы покормить сына

    Меган извинилась перед гостями за то, что задержалась: «Большое вам спасибо за то, что вы сегодня здесь. Мне жаль, что заставила вас ждать меня под открытым солнцем. Хотя сегодня довольно хорошая погода», – обратилась герцогиня к собравшимся.

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    Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

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    актриса Меган Маркл
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