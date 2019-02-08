Меган Маркл сменила конфессию после свадьбы с принцем Гарри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл

Как рассказал друг бывшей актрисы, вера помогает ей вжиться в роль герцогини Сассекской

Меган Маркл и принц Гарри поженились в мае прошлого года. Для того чтобы бракосочетание состоялось, бывшей актрисе пришлось не только принять британское подданство, но и пройти обряд крещения. Она сменила конфессию и прошла через обряд крещения на тайной церемонии в часовне Сент-Джеймсского дворца, пишет People.

Как рассказал друг герцогини, с тех пор она стала крайне религиозна и очень много молится. Это помогает супруге принца справляться с проблемами, возникающими из-за ее нового статуса, и стрессом, который она испытывает от повышенного внимания общественности и негатива в свой адрес.

«Теперь ей приходится вести изолированный образ жизни. Любой из нас может выйти на улицу, повидаться с друзьями за чашечкой кофе или просто пообедать и пройтись по магазинам. Она больше не может так поступить», – пояснил источник.

Вера помогает Маркл не стремиться контролировать те сферы своей жизни, где это стало невозможно, и ей стало проще вжиться в роль герцогини Сассекской. Кроме того, в вопросах религии она чувствует поддержку самой Елизаветы II, которая кроме множества других титулов носит звание светского главы англиканской церкви. Также Маркл помогает общение с крестившим ее архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.



