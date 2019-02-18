Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года



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Меган Маркл

Некоторые уверены, что герцогиня Сассекская хочет отправить ребенка в американскую школу

Жена принца Гарри Меган Маркл до сих пор является гражданской США, и многие задаются вопросом, почему она еще не получила гражданство Великобритании. Есть даже версия, что она специально сохранила гражданство, чтобы отдать ребенка в американскую школу, передает Express.

На самом деле, Маркл сможет получить гражданство только через четыре года, а всего с момента свадьбы должно пройти пять лет. Актриса родилась в Голливуде, выросла в районе Лос-Анджелеса. Секретарь по коммуникациям принца Гарри, Джейсон Кнауф заявил еще в декабре 2017 года, что Меган будет «всегда следовать иммиграционным требованиям», тогда же он заявил, что она собирается получить гражданство.

Сейчас Маркл замужем меньше года. Изначально она приехала в страну по семейной визе. Для оформления такой визы пара должна была доказать, что они с Гарри имели совокупный доход в 18 600 фунтов стерлингов или что у нее было 16 000 фунтов стерлингов в банке. Это не было проблемой для королевской семьи, и у самой Маган были нужные средства.

Правила гласят, что те, кто привозит жениха или невесту в Великобританию, должны жениться на них в течение шести месяцев — что и сделали Гарри и Меган. А после брака должно пройти пять лет после чего Маркл сможет подать заявление на получение гражданства.



