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    Жизнь

    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года

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    Меган Маркл - Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл

    Некоторые уверены, что герцогиня Сассекская хочет отправить ребенка в американскую школу

    Жена принца Гарри Меган Маркл до сих пор является гражданской США, и многие задаются вопросом, почему она еще не получила гражданство Великобритании. Есть даже версия, что она специально сохранила гражданство, чтобы отдать ребенка в американскую школу, передает Express.

    На самом деле, Маркл сможет получить гражданство только через четыре года, а всего с момента свадьбы должно пройти пять лет. Актриса родилась в Голливуде, выросла в районе Лос-Анджелеса. Секретарь по коммуникациям принца Гарри, Джейсон Кнауф заявил еще в декабре 2017 года, что Меган будет «всегда следовать иммиграционным требованиям», тогда же он заявил, что она собирается получить гражданство.

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    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года
    Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании только через четыре года

    Сейчас Маркл замужем меньше года. Изначально она приехала в страну по семейной визе. Для оформления такой визы пара должна была доказать, что они с Гарри имели совокупный доход в 18 600 фунтов стерлингов или что у нее было 16 000 фунтов стерлингов в банке. Это не было проблемой для королевской семьи, и у самой Маган были нужные средства.

    Правила гласят, что те, кто привозит жениха или невесту в Великобританию, должны жениться на них в течение шести месяцев — что и сделали Гарри и Меган. А после брака должно пройти пять лет после чего Маркл сможет подать заявление на получение гражданства.

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    актриса Меган Маркл
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