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    Жизнь

    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес

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    Меган Маркл - Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл

    Члены королевской семьи совершали секретные поездки несколько раз

    Принц Гарри со своей беременной супругой, как оказалось, несколько раз тайно ездили к маме Меган Маркл в Лос-Анджелес. Сколько раз они встречались с Дорией Рэгланд не уточняется, но, по данным источников, они совершили несколько визитов.

    Известно, что члены королевской семьи иногда отправляются в поездки без предупреждения общественности. Такое бывает, если они не хотят делать визит публичным. По некоторым данным, Меган Маркл несколько раз так навещала свою маму.

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    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
    Меган Маркл тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес

    Как передает Cosmopolitan, пара, ожидающая ребенка, ездила в Нью-Йорк и Амстердам, чтобы навестить друзей в прошлом. Теперь же чаще они тайно улетают к маме Мег Дории Рэгленд в Лос-Анджелес. Это подтвердили соседи Дории, отметив, что иногда встречали принца и его супругу, но не хотят распространяться об этом, поскольку это их личная жизнь. Непонятно, когда именно Меган и Гарри смогли бы отправиться в эту секретную поездку, но некоторые полагают, что, как минимум, один из визитов мог быть в октябре прошлого года.

    Меган Маркл Принц Гарри
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