Меган Маркл в коротком платье приняла участие в дискуссии, посвященной правам женщин



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Меган Маркл

Супруга принца Гарри рассказала, почему она называет себя феминисткой,

Герцогиня Сассекская Меган приняла участие в дискуссии, посвященной Международному женскому дню и правам женщин в современном мире. Мероприятие прошло в Королевском колледже Лондона.

Для встречи с активистками, в числе которых была певица Энни Леннокс, супермодель Адвоа Абоа, экс-премьер-министр Австралии Джулия Гиллард и региональный директор Camfed Анджелина Муримирва, Меган Маркл выбрала черно-белый наряд: короткое платье от Reiss, пиджак Alexander McQueen, клатч Stella McCartney и любимые туфли на шпильке Manolo Blahnik.

На этом мероприятии Меган говорила в первую очередь об активной жизненной позиции и о том, почему она называет себя феминисткой, вспомнила в том числе историю о сексистской рекламе, которую она видела будучи подростком. Именно тот ролик, как призналась герцогиня, заставил ее задуматься о роли женщин в обществе:

Если что-то не так, справедливость отсутствует, есть неравенство, то кто-то должен сказать об этом.

«Я слышу, как много людей говорят о расширении прав и возможностей девушек и женщин. Я в корне не согласна тем, что женщинам нужно находить свой голос, у них он итак есть. Им нужно дать возможность использовать его, делать так, чтобы их выслушали. И я думаю, что сейчас, когда мы наблюдаем так много кампаний вроде #MeToo и TimesUp, — нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы помогать и поддерживат женщин. Это имеет огромное значение», - заявила герцогиня.