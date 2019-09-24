Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл и принц Гарри

В Африку герцог и герцогиня Сассекские направились сразу после Рима, где они отмечали свадьбу подруги бывшей актрисы

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри вместе с четырехмесячным сыном Арчи начали свой тур по Африке. Первым пунктом назначения для королевской семьи стал Кейптаун, где герцоги Сассекские посетили самый опасный район. Из аэропорта Меган и Гарри сразу же поехали в Ньянгу – один из самых криминальных районов Кейптауна.

Свой первый визит пара решила осуществить без сына, поэтому герцоги свободно и много общались с местными, которые очень ждали их приезда. Здесь герцогам провели мастер-класс по самообороне. На встрече с монаршими особами было много детей - здесь именно они чаще всего учатся постоять за себя и защитить свои права.

Читайте также: В сети показали интимные фото любовницы самого богатого человека в мире