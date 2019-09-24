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    Жизнь

    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)

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    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл и принц Гарри

    В Африку герцог и герцогиня Сассекские направились сразу после Рима, где они отмечали свадьбу подруги бывшей актрисы

    38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри вместе с четырехмесячным сыном Арчи начали свой тур по Африке. Первым пунктом назначения для королевской семьи стал Кейптаун, где герцоги Сассекские посетили самый опасный район. Из аэропорта Меган и Гарри сразу же поехали в Ньянгу – один из самых криминальных районов Кейптауна.

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    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)
    Меган Маркл впервые после родов надела платье с декольте (фото)

    Свой первый визит пара решила осуществить без сына, поэтому герцоги свободно и много общались с местными, которые очень ждали их приезда. Здесь герцогам провели мастер-класс по самообороне. На встрече с монаршими особами было много детей - здесь именно они чаще всего учатся постоять за себя и защитить свои права.

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    дети Меган Маркл Принц Гарри визит
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