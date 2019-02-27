Меган Маркл вышла в свет в платье за $130 тысяч



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Меган Маркл Фото: соцсети

Наряд был изготовлен по индивидуальному заказу дизайнерами модного дома Dior

Находящаяся на седьмом месяце беременности супруга принца Гарри Меган Маркл появилась на светском мероприятии в Марокко в платье за $130 тысяч.

Для торжественного вечера герцогиня Сассекская выбрала длинное платье телесного цвета с длинными рукавами от модного дома Dior. По некоторым данным, наряд был изготовлен дизайнерами по индивидуальному заказу монаршей особы, пишет британское издание Daily Mail.

Также эксперты назвали общую стоимость гардероба Меган Маркл во время визита в африканскую страну - она составила порядка $145 тысячи. В расчет не брались бриллиантовые украшения, которые носила герцогиня Сассекская.

Известно, что одно из платьев, которое Маркл носила в Марокко, стоило порядка $4 тысяч. Синий наряд с цветочным принтом принадлежит бренду Carolina Herrera.



