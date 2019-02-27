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    Жизнь

    Меган Маркл вышла в свет в платье за $130 тысяч

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    <p>Меган Маркл</p> <p>Фото: соцсети</p> - Меган Маркл вышла в свет в платье за $130 тысяч

    Меган Маркл

    Фото: соцсети

    Наряд был изготовлен по индивидуальному заказу дизайнерами модного дома Dior

    Находящаяся на седьмом месяце беременности супруга принца Гарри Меган Маркл появилась на светском мероприятии в Марокко в платье за $130 тысяч.

    Для торжественного вечера герцогиня Сассекская выбрала длинное платье телесного цвета с длинными рукавами от модного дома Dior. По некоторым данным, наряд был изготовлен дизайнерами по индивидуальному заказу монаршей особы, пишет британское издание Daily Mail.

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    Меган Маркл вышла в свет в платье за $130 тысяч
    Меган Маркл вышла в свет в платье за $130 тысяч
    Меган Маркл вышла в свет в платье за $130 тысяч
    Меган Маркл вышла в свет в платье за $130 тысяч
    Меган Маркл вышла в свет в платье за $130 тысяч
    Меган Маркл вышла в свет в платье за $130 тысяч
    Меган Маркл вышла в свет в платье за $130 тысяч
    Меган Маркл вышла в свет в платье за $130 тысяч
    Меган Маркл вышла в свет в платье за $130 тысяч
    Меган Маркл вышла в свет в платье за $130 тысяч

    Также эксперты назвали общую стоимость гардероба Меган Маркл во время визита в африканскую страну - она составила порядка $145 тысячи. В расчет не брались бриллиантовые украшения, которые носила герцогиня Сассекская.

    Известно, что одно из платьев, которое Маркл носила в Марокко, стоило порядка $4 тысяч. Синий наряд с цветочным принтом принадлежит бренду Carolina Herrera.

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    мода и красота Меган Маркл Принц Гарри
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