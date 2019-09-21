Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии



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Мелания Трамп instagram.com/melaniatrump.style/

Первая леди Америки не справилась с большими ножницами на официальном мероприятии

Досадный казус произошел с первой леди Америки Меланией Трамп в минувший четверг, 19 сентября. На видео с мероприятия, которое опубликовало агентство Reuters, видно, как жена Дональда Трампа не дорезала ленту и передала ее вместе с ножницами стоящему рядом чиновнику. Все вокруг заметили конфуз дамы, но старались не подавать вида.

Сама Мелания поспешила улыбнуться, чтобы сгладить обстановку, но лицо ее было далеко не радостным. В видео, которое женщина опубликовала на своей странице в Instagram, этот казус вырезан при монтаже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Melania Trump (@melaniatrump.style) 19 Сен 2019 в 11:01 PDT

Напомним, в не политики госпожа Трамп является фотомоделью, а также дизайнером наручных часов и ювелирных изделий. Она вышла замуж за будущего президента США в 2005 году, супруг на 24 года старше своей благоверной. У пары есть сын, хотя компанией отца сейчас управляют его взрослые дети от первого брака.

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