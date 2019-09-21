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    Жизнь

    Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии

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    <p>Мелания Трамп</p> <p>instagram.com/melaniatrump.style/</p> - Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии

    Мелания Трамп

    instagram.com/melaniatrump.style/

    Первая леди Америки не справилась с большими ножницами на официальном мероприятии

    Досадный казус произошел с первой леди Америки Меланией Трамп в минувший четверг, 19 сентября. На видео с мероприятия, которое опубликовало агентство Reuters, видно, как жена Дональда Трампа не дорезала ленту и передала ее вместе с ножницами стоящему рядом чиновнику. Все вокруг заметили конфуз дамы, но старались не подавать вида.

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    Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии
    Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии
    Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии
    Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии
    Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии
    Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии
    Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии
    Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии
    Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии
    Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии

    Сама Мелания поспешила улыбнуться, чтобы сгладить обстановку, но лицо ее было далеко не радостным. В видео, которое женщина опубликовала на своей странице в Instagram, этот казус вырезан при монтаже.

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    Публикация от Melania Trump (@melaniatrump.style)

    Напомним, в не политики госпожа Трамп является фотомоделью, а также дизайнером наручных часов и ювелирных изделий. Она вышла замуж за будущего президента США в 2005 году, супруг на 24 года старше своей благоверной. У пары есть сын, хотя компанией отца сейчас управляют его взрослые дети от первого брака.

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    дети Мелания Трамп первая леди
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