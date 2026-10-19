Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва

Свята 20 жовтня в церковному календарі – День пам'яті святого великомученика Артемія Антіохійського

20 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого великомученика Артемія Антіохійського – видатного воєначальника IV століття, який відкрито виступив проти гонінь на християн і прийняв мученицьку смерть за віру. У народі цей день відомий як Артем'єв день – час завершення осінніх заготівель і молитви за захисників.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 жовтня 2026 року.

Релігійне свято та його історія

День пам'яті святого великомученика Артемія Антіохійського

Артемій жив у IV столітті і служив видатним воєначальником та правителем Єгипту за часів імператора Константина Великого. Він був переконаним християнином і доклав чимало зусиль для поширення та захисту нової віри у своїх землях. Коли після смерті Константина до влади прийшов імператор Юліан Відступник, який повернувся до язичництва й поновив переслідування християн, Артемій відкрито виступив проти нього.

Під час страти двох священиків-сповідників у Антіохії Артемій публічно звинуватив Юліана в беззаконні та несправедливості. За це його схопили, піддали жорстоким катуванням і кинули до в'язниці. Незважаючи на нелюдські муки, Артемій не відрікся від Христа. У 362 році його стратили в Антіохії. Церква прославила його з титулом великомученика – за особливу стійкість духу і готовність до смерті в ім'я віри. Артемій також вважається покровителем військовослужбовців та захисником від раптової смерті під час бойових дій.

Молитви дня

До святого великомученика Артемія звертаються з молитвами про захист військовослужбовців, зцілення від хвороб шлунка і кишківника, а також про охорону від раптової смерті та ворожого підступу.

О, святий угоднику Божий, великомученику Артемію! Поглянь із небесного чертога на нас, що потребуємо твоєї допомоги, і не відкинь молінь наших. Ти, що виявив мужність перед земними правителями і не злякався мук ради Христа, випроси у Господа Бога нашого міцність віри для нас, захист для наших воїнів, що боронять рідну землю, та мир для наших домівок. Зціли хвороби наші душевні й тілесні, захисти від усякої біди, ворожого підступу та раптової смерті. Будь нам заступником і провідником до Царства Небесного, щоб ми разом із тобою славили Отця, і Сина, і Святого Духа на віки вічні. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 20 жовтня зветься Артем'єв день. Цього дня селяни активно готували засіки, лагодили огорожі та ворота: вірили, що міцний паркан не дасть витекти достатку з обійстя і захистить від диких звірів. Вважався ідеальним час і для квашення капусти – за прикметами, заквашена саме на Артемія капуста виходила особливо хрусткою та смачною.

Якщо в день Артемія на деревах видно іній – чекайте на теплу зиму.

Вітер дме зі сходу – до швидкого похолодання та ранньої, холодної зими.

Якщо день сонячний і безхмарний – тепло протримається ще досить довго.

Артемія вважали покровителем людей, які несуть військову службу, а також захисником від випадкової смерті.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 20 жовтня не можна залишати вікна чи двері відчиненими – наші предки вірили, що так у дім проникнуть злидні та хвороби. Заборонено сваритися, лихословити, думати про погане та тримати образу на близьких. Не рекомендується влаштовувати гучні весілля чи гуляння – цей день краще провести у спокої та молитві.