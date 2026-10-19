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Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 20 жовтня в церковному календарі – День пам'яті святого великомученика Артемія Антіохійського

20 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого великомученика Артемія Антіохійського – видатного воєначальника IV століття, який відкрито виступив проти гонінь на християн і прийняв мученицьку смерть за віру. У народі цей день відомий як Артем'єв день – час завершення осінніх заготівель і молитви за захисників.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 жовтня 2026 року.

Релігійне свято та його історія

День пам'яті святого великомученика Артемія Антіохійського

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

Артемій жив у IV столітті і служив видатним воєначальником та правителем Єгипту за часів імператора Константина Великого. Він був переконаним християнином і доклав чимало зусиль для поширення та захисту нової віри у своїх землях. Коли після смерті Константина до влади прийшов імператор Юліан Відступник, який повернувся до язичництва й поновив переслідування християн, Артемій відкрито виступив проти нього.

Під час страти двох священиків-сповідників у Антіохії Артемій публічно звинуватив Юліана в беззаконні та несправедливості. За це його схопили, піддали жорстоким катуванням і кинули до в'язниці. Незважаючи на нелюдські муки, Артемій не відрікся від Христа. У 362 році його стратили в Антіохії. Церква прославила його з титулом великомученика – за особливу стійкість духу і готовність до смерті в ім'я віри. Артемій також вважається покровителем військовослужбовців та захисником від раптової смерті під час бойових дій.

Молитви дня

До святого великомученика Артемія звертаються з молитвами про захист військовослужбовців, зцілення від хвороб шлунка і кишківника, а також про охорону від раптової смерті та ворожого підступу.

О, святий угоднику Божий, великомученику Артемію! Поглянь із небесного чертога на нас, що потребуємо твоєї допомоги, і не відкинь молінь наших. Ти, що виявив мужність перед земними правителями і не злякався мук ради Христа, випроси у Господа Бога нашого міцність віри для нас, захист для наших воїнів, що боронять рідну землю, та мир для наших домівок. Зціли хвороби наші душевні й тілесні, захисти від усякої біди, ворожого підступу та раптової смерті. Будь нам заступником і провідником до Царства Небесного, щоб ми разом із тобою славили Отця, і Сина, і Святого Духа на віки вічні.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 20 жовтня зветься Артем'єв день. Цього дня селяни активно готували засіки, лагодили огорожі та ворота: вірили, що міцний паркан не дасть витекти достатку з обійстя і захистить від диких звірів. Вважався ідеальним час і для квашення капусти – за прикметами, заквашена саме на Артемія капуста виходила особливо хрусткою та смачною.

  • Якщо в день Артемія на деревах видно іній – чекайте на теплу зиму.
  • Вітер дме зі сходу – до швидкого похолодання та ранньої, холодної зими.
  • Якщо день сонячний і безхмарний – тепло протримається ще досить довго.
  • Артемія вважали покровителем людей, які несуть військову службу, а також захисником від випадкової смерті.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 20 жовтня не можна залишати вікна чи двері відчиненими – наші предки вірили, що так у дім проникнуть злидні та хвороби. Заборонено сваритися, лихословити, думати про погане та тримати образу на близьких. Не рекомендується влаштовувати гучні весілля чи гуляння – цей день краще провести у спокої та молитві.

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Теги: традиції свята свято релігія календар православна церква

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