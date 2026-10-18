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Яке релігійне свято відзначається 19 жовтня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 19 жовтня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 19 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого пророка Йоіла

19 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого пророка Йоіла. Це свято присвячене одному з малих пророків Старого Завіту, який закликав народ до покаяння і передрік зіслання Святого Духа.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Йоіла

Яке релігійне свято відзначається 19 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

19 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Йоіла, який жив приблизно за 800 років до Різдва Христового у Юдеї. Він був сином Вафуїла і одним із 12 малих пророків, чиї пророцтва викладені у «Книзі пророка Йоіла».

Згідно з біблійними переказами, Йоіл пророкував про тяжкі кари Божі за невдячність, але водночас закликав народ до щирого покаяння, обіцяючи Боже милосердя. Одним із найважливіших його пророцтв є передвіщення зіслання Святого Духа на «всяке тіло» (на синів і дочок), яке здійснилося у день П'ятидесятниці. Він також пророкував про страшний суд та спасіння для тих, хто щиро призиватиме ім'я Господнє.

Молитви дня

О, святий пророче Божий Йоіле! До тебе ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моли Господа Бога за нас, грішних. Проси нам у Всевишнього прощення гріхів та зміцнення у вірі. Навчи нас істинного покаяння, як Ти навчав свій народ. Нехай Твоїми молитвами Господь захистить нас від біди, голоду та всякої недуги.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Немає вітру – чекайте на похолодання.
  • Випав сніг – його буде багато через 40 днів.
  • Червоний захід сонця – прийде похолодання.
  • Вранці туман чи густа роса – до м'якої зими.
  • Цього дня не можна відмовляти в милостині, оскільки вважалося, що через жебраків може звертатися покійна рідня.

Що не можна робити

  • Не сваритися, не лихословити й не провокувати конфлікти.
  • Не пліткувати та не бажати іншим зла.
  • Не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
  • Не давати необдуманих обіцянок.
  • Не марнувати гроші й не діяти поспіхом.

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Теги: православна церква календар традиції релігія свято свята

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